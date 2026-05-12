همتی از طراحی برنامه تامین مالی بازسازی اقتصاد ملی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جلسه نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی در سال ۱۴۰۵، عبدالناصر همتی در تشریح عملکرد و برنامههای این بانک برای تأمین مالی اقتصاد ملی با ملاحظات کنترل تورم از تداوم سیاست اولویتبندی اعتبارات و منابع برای بخشهای اقتصادی پیشران و زنجیرههای تولید و تامین و آمادگی کامل برای دوران بازسازی خبر داد.
رئیس کل این بانک با اشاره به شرایط خطیر جنگ و ضرورت پشتیبانی همهجانبه از اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی از همان ساعات نخست، با تمام توان برای مدیریت اقتصاد ملی و سیاستگذاری پولی وارد عمل شد.
وی افزود: ما لحظهای پشتیبانی پولی، ارزی و بانکی از اقتصاد ملی را متوقف نکردیم؛ در حالی که تمرکز اصلی را بر تأمین مالی تولید، اشتغال و معیشت مردم قرار دادیم و همزمان، ملاحظات کنترل نقدینگی و مهار فشارهای هزینهای ناشی از جنگ بر سطح عمومی قیمتها را با دقت دنبال کردیم.
وی با تأکید بر آمادگی بانک مرکزی برای شرایط جنگی و دوره بازسازی افزود: یکی از اولویتهای فوری ما تسهیل تأمین کالاهای اساسی بود. بهرغم محدودیتهای ناشی از جنگ که در بسیاری از کشورها به محدودیت مصرفکنندگان میانجامد، ما با تأمین مالی هدفمند تولید داخلی و واردات کالاهای اساسی و همچنین تخصیص منابع برای طرح کالابرگ، نگذاشتیم سفره مردم خالی از کالاهای اساسی شود. در این مسیر، هماهنگی کاملی با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه داشتیم.
رئیس کل بانک مرکزی، تأمین مالی تولید را یکی از مأموریتهای محوری بانک خواند و از عملکرد فراتر از هدف شبکه بانکی خبر داد: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ تا دهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شبکه بانکی با پرداخت یکهزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش، عملاً به تحقق اهداف کارگروه معیشت کمک کرد. این رقم، بالاتر از هدفگذاری تعیینشده در شرایط جنگی بود و نشان داد که بانکها تا چه حد در کنار بخش تولید ایستادهاند.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تأمین مالی گسترده به معنای غفلت از کنترل نقدینگی نیست، تصریح کرد: «همزمان با این همراهی بزرگ، بستههای کنترل و جذب نقدینگی و تامین مالی هدفمند به بخشهای اولویتدار و زنجیره تولید را طراحی و اجرا کردیم. این بستهها با تأیید و همراهی اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، انجام شده است»
وی درخصوص سیاست دوره جدید گفت: بانک مرکزی در این مقطع بر تامین مالی هدفدار با اولویت و در زنجیره تامین تأکید دارد. میخواهیم نقدینگی به جای سرگردانی، دقیقاً به سمت پیشرانهای تولید و بخشهای آسیبدیده زنجیره تأمین هدایت شود. این همان رویکردی است که هم از تورم جلوگیری میکند و هم چرخ اقتصاد را با قدرت میچرخاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در دل سختترین شرایط با تکیه بر دانش، تجربه و هماهنگی کامل با تمام نهادهای اقتصادی کشور، تأمین مالی تولید و معیشت را ادامه میدهد و در دوره بازسازی، موتور محرک اقتصاد ملی خواهد بود.
