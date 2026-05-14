به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی اصلاح سیاستهای ارزی از دی ۱۴۰۴ برای پوشش نیاز معاملاتی اسکناس و کاهش نیاز اشخاص به مراجعه به بازار غیررسمی، به تدریج اجازه معاملات اسکناس بین اشخاص و صرافیها و بانکها در نرخ توافقی داده شد.
تا به امروز مجموع خرید اسکناس ارز توسط بانکها و صرافیها به مراتب بیشتر از فروش اسکناس بوده است؛ به نحوی که بانک مرکزی مازاد خرید صرافیها و بانکها را خریداری کرده است.
بدیهی است اتخاذ سیاستهای ارزی نظیر معاملات ارزی اسکناس، امری تخصصی بوده و بانک مرکزی بنا به سیاستهای خود در این باره تصمیمگیری خواهد کرد.
