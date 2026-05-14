۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

بانک مرکزی: اجازه معاملات اسکناس به بانک‌ها ذخایر ارزی را افزایش داد

بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای مجوز معاملات اسکناس به صرافی‌ها و بانک‌ها، افزایش ذخایر ارزی را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی اصلاح سیاست‌های ارزی از دی ۱۴۰۴ برای پوشش نیاز معاملاتی اسکناس و کاهش نیاز اشخاص به مراجعه به بازار غیررسمی، به تدریج اجازه معاملات اسکناس بین اشخاص و صرافی‌ها و بانک‌ها در نرخ توافقی داده شد.

تا به امروز مجموع خرید اسکناس ارز توسط بانک‌ها و صرافی‌ها به مراتب بیشتر از فروش اسکناس بوده است؛ به نحوی که بانک مرکزی مازاد خرید صرافی‌ها و بانک‌ها را خریداری کرده است.

بدیهی است اتخاذ سیاست‌های ارزی نظیر معاملات ارزی اسکناس، امری تخصصی بوده و بانک مرکزی بنا به سیاست‌های خود در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سمیه رسولی

