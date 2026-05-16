همتی: اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با تاکید بر کنترل عوامل تورمِ مزمن کشور نظیر پولی شدن کسری بودجه دولت به دلیل آثار جنگ و تداوم تحریم‌ها، تصریح کرد: بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تامین مالی دولت، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی آن را پیگیری می‌کند.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی عنوان کرد: در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی با جدیت، کنترل و کاهش شتاب رشد نقدینگی را پیگیری می‌کند تا از تجربه رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود.

وی ادامه‌داد: این سیاست به‌ویژه در شرایطی که نیاز ریالی تامین مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای دولت افزایش یافته از اهمیت دوچندان برخوردار است. رشد نقدینگی و پایه پولی به صورت روزانه تحت مدیریت دقیق قرار دارد و ابزارهای جذب نقدینگی برای مدیریت آن به کار گرفته می‌شود.

همتی گفت: حفظ و بازسازی زنجیره تولید و تامین نیز در دستور کار بانک مرکزی است. بر این اساس در شرایط کنونی، جلوگیری از کمبود کالا و حفظ اشتغال، اولویت بالاتری پیدا کرده است. وظیفه نظارت بانکی نیز کاملاً بر این محور متمرکز شده تا منابع اعتباری به طور موثر و بدون ایجاد ریسک سیستمیک در خدمت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حفظ اشتغال قرار گیرد.