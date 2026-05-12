۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

اجرای پویش شاهنامه‌خوانی «چو ایران نباشد تن من مباد» در لرستان

خرم‌آباد - پویش شاهنامه‌خوانی با عنوان «چو ایران نباشد تن من مباد» در لرستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و در راستای پاسداشت زبان فارسی، رویدادی باهدف تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای در حوزه نقالی، روایتگری و شاهنامه‌خوانی توسط کتابخانه‌های عمومی از ۱۹ تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه در لرستان برگزار می‌شود.

از نقالان، روایتگران و علاقه‌مندان به شاهنامه‌خوانی در استان لرستان دعوت می‌شود، فیلم اجرای خود بر اساس داستان‌ها و حماسه‌های شاهنامه فردوسی را به همراه نام و نام خانوادگی، سن، شماره تماس، شهر/روستا و نام کتابخانه، به نشانی pub_lib@ یا به شماره تماس ۰۹۳۵۸۸۷۷۶۰۲ در پیام‌رسان بله ارسال کنند.

