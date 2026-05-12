تداوم افزایش دما در خراسان رضوی؛سامانه بارشی در استان فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: سامانه بارشی در استان در روزهای پایانی هفته تقویت می شود و با توجه به پیش‌بینی سیلابی بودن این بارندگی ها هشدار سطح زرد صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای امروز و فردا در سطح استان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی شده اما روز پنجشنبه این سامانه تقویت و شهرهای بیشتری در استان درگیر بارش‌ها همراه با رعد و برق و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها می شود.

وی اضافه کرد: شهروندان باید در روز پنجشنبه از تردد در مسیر رودخانه ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

قاسمی ادامه داد: روند افزایشی دما در استان نیز تا پایان هفته ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای هفت درجه خنک‌ترین و فیض‌آباد با دمای ۳۳ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بود و دمای هوای مشهد نیز بین ۱۴ و ۲۷ درجه متغیر بوده است.

وی گفت: کمینه دمای امروز مشهد نیز ۱۵ درجه و دمای روزانه ۲۹ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.