آبشارهای اخلمد با بارندگی های بهاری جانی تازه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهریان‌ مقدم اظهار کرد: قرارگیری چناران در مسیر خراسان شمالی به مشهد مقدس و همچنین وجود جاذبه‌های تاریخی گردشگری و طبیعت بکر یکی از مهمترین مقاصد گردشگری است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران اذعان کرد: روستای گردشگری اخلمد یکی از مهمترین مقاصد گردشگری استان خراسان رضوی و کشور است که هرساله پذیرایی بیش از نیم میلیون مسافر و گردشگر را بر عهده دارد.

وی افزود: شهر تاریخی رادکان، آبشارهای اخلمد طبیعت بکر و نزدیکی آن به کوه‌های بینالود همچنین روستای پلکانی بقمچ، گاه، انتیشش و آبگاهی، برج تاریخی رادکان، رباط سیدآباد و همچنین طبیعت کوه‌های هزار مسجد از دیگر مقاصد گردشگری پربازدید این شهرستان به شمار می رود.

طاهریان مقدم خاطرنشان کرد: شهرستان چناران جادبه‌های گردشگری زیادی دارد و بیش از ۲۰ روستای گردشگری در شهرستان داریم که مقصد طبیعت گردان و گردشگرانی است که هم در دامنه های کوههای بینالود و هم در دامنه‌های کوههای هزار مسجد با توجه به بارندگی های اخیر پذیرای گردشگران زیادی است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران یادآور شد: این شهرستان ۱۳ واحد اقامتی دارد که با ظرفیت بیش از ۴۵۰ نفر شب خواب داریم و پذیرای گردشگران است.

وی تصریح کرد: چناران بیش از ۵۰۰ هنرمند در حوزه صنایع دستی دارد که اکثر رشته‌های صنایع دستی این شهرستان نمدمالی، گلیم بافی، فرت بافی، زیورآلات، چرم دوزی، ساخت سازهای سنتی و ... را در خود جای داده که در فاصله ۵۰ کیلومتری مشهد مقدس واقع شده است.