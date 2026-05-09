۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

آغاز بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق و تگرگ در مشهد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی از آغاز بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق و تگرگ از عصر امروز در مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی از آغاز بارش‌ها از بعدازظهر امروز ۱۹ تا ظهر فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: در این بازه زمانی با تقویت سامانه جوی بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق و تگرگ در نواحی مستعد رخ می‌دهد که انتظار می‌رود به خصوص در شمال غرب استان همراه توام با آبگرفتگی، رواناب و احتمال سیلاب باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی خراسان رضوی، بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی سامانه جوی تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ به تناوب و با شدت کمتر در سطح استان به ویژه در نیمه شمالی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در ساعات شب تا اوایل صبح احتمال کاهش دید به علت تشکیل مه به ویژه در محورهای کوهستانی وجود دارد که طی این مدت برای استان افزایش سرعت وزش باد و در پاره نقاط به ویژه نواحی شرقی ورزش باد شدید با گردوخاک کاهش دید و کاهش کیفیت هوا هم پیش‌بینی می‌شود.

حکمی گفت: همچنین احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به نواحی مرکزی استان وجود دارد و از لحاظ دما برای امروز و فردا ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت‌ماه کاهش موقتی دما را در سطح استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در رابطه با وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعته گذشته، گفت: در روز گذشته قوچان با ۱۲ درجه سردترین، مه ولات با ۳۷ درجه گرم‌ترین و نوسانات دمای شهر مشهد بین ۱۸ و ۲۸ بوده است که پیش‌بینی می‌شود مشهد امروز در گرم‌ترین ساعات ظهر ۲۷ درجه و امشب به ۱۴ درجه برسد.

