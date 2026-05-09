به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی از آغاز بارش‌ها از بعدازظهر امروز ۱۹ تا ظهر فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: در این بازه زمانی با تقویت سامانه جوی بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق و تگرگ در نواحی مستعد رخ می‌دهد که انتظار می‌رود به خصوص در شمال غرب استان همراه توام با آبگرفتگی، رواناب و احتمال سیلاب باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی خراسان رضوی، بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی سامانه جوی تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ به تناوب و با شدت کمتر در سطح استان به ویژه در نیمه شمالی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در ساعات شب تا اوایل صبح احتمال کاهش دید به علت تشکیل مه به ویژه در محورهای کوهستانی وجود دارد که طی این مدت برای استان افزایش سرعت وزش باد و در پاره نقاط به ویژه نواحی شرقی ورزش باد شدید با گردوخاک کاهش دید و کاهش کیفیت هوا هم پیش‌بینی می‌شود.

حکمی گفت: همچنین احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به نواحی مرکزی استان وجود دارد و از لحاظ دما برای امروز و فردا ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت‌ماه کاهش موقتی دما را در سطح استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در رابطه با وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعته گذشته، گفت: در روز گذشته قوچان با ۱۲ درجه سردترین، مه ولات با ۳۷ درجه گرم‌ترین و نوسانات دمای شهر مشهد بین ۱۸ و ۲۸ بوده است که پیش‌بینی می‌شود مشهد امروز در گرم‌ترین ساعات ظهر ۲۷ درجه و امشب به ۱۴ درجه برسد.