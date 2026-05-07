  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

کاهش دما و ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

کاهش دما و ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت تا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه کاهش دمای روزانه در سطح استان خراسان رضوی رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی با اشاره به اینکه از امروز ۱۷ اردیبهشت تا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، کاهش دمای روزانه در سطح استان رخ خواهد داد، اظهار کرد: از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه نیز، با گسترش و تقویت سامانه بارشی، حجم و مقدار بارش‌ها به خصوص در نیمه شمالی استان، افزایش خواهد یافت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آتی در خراسان رضوی، بیان کرد: براساس تحلیل آخرین تحلیل‌ها و مدل‌های هواشناسی تا روزهای ابتدایی هفته آینده، شاهد افزایش تناوبی سرعت وزش باد در پاره‌ای از نقاط استان خراسان رضوی به‌ویژه در نواحی شرقی و جنوبی استان خواهیم بود. این وزش بادها در برخی نقاط با شدت قابل توجهی همراه می‌شوند و گرد و خاک را به همراه دارند که احتمال بروز خسارت نیز در پی آن وجود دارد. با انتقال ذرات گردوغبار به نواحی مرکزی، کیفیت هوا در برخی نقاط استان کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: در استان به ویژه در نیمه شمالی استان، رگبار و رعدوبرق با احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود. از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، با گسترش و تقویت سامانه بارشی، حجم و مقدار بارش‌ها به خصوص در نیمه شمالی استان، افزایش خواهد یافت؛ به طوری که آبگرفتگی معابر و در نواحی مستعد، سیلابی‌شدن مسیرها مورد انتظار است. درباره این سامانه جوی، هشدار سطح زرد نیز صادر شده است.

حکمی با اشاره به کاش دمای روزانه در سطح استان، گفت: از لحاظ دمایی نیز از امروز ۱۷ اردیبهشت تا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، کاهش دمای روزانه رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص آب و هوای ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان، اظهار کرد: جوین با ۱۲ درجه خنک‌ترین و گرم‌ترین نقطه استان، سرخس با دمای ۴۱ درجه بوده است. دمای روزانه شهر مشهد بین‌ ۳۶ تا ۱۷ درجه بوده است و برای امروز پنجشنبه پیش‌بینی می‌کنیم که دما به ۳۱ درجه و امشب به ۱۶ درجه برسد.

کد مطلب 6823070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها