۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۸

فرماندار پردیس: زلزله تاکنون خسارتی در پی نداشته است

پردیس- فرماندار پردیس گفت:زلزله شب گذشته تاکنون خسارتی به بار نیاورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، شامگاه سه‌شنبه، اعلام کرد که ساعت ۲۳:۴۶ شب گذشته، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۴.۶ در مقیاس ریشتر در فاصله ۱۱ کیلومتری این شهر به وقوع پیوسته است.

وی خاطرنشان کرد که تا کنون گزارشی از خسارت‌های ناشی از این حادثه دریافت نشده، هرچند تیم‌های امدادی همچنان در حال پایش منطقه هستند.

فرماندار پردیس همچنین افزود که این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری سطح زمین رخ داده و در مناطقی از جمله دماوند، شرق تهران و حتی بخش‌هایی از پایتخت نیز احساس شده است.

طاهرخانی ضمن اشاره به وقوع یک پیش‌لرزه با شدت ۳.۴ ریشتر ساعتی پیش از این رویداد، تأکید کرد که آن رویداد نیز هیچ تلفات یا خسارتی به دنبال نداشته است.

وی با بیان اینکه گروه‌های مجهز ارزیاب هلال‌احمر، ستاد مدیریت بحران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مناطق شهری و روستایی را بررسی می‌کنند، از شهروندان خواست خونسردی خود را حفظ کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

فرماندار پردیس در پایان تصریح کرد: همه نیروهای ستاد بحران شهرستان در آماده‌باش کامل هستند و برای هرگونه اقدام امدادی و خدمت‌رسانی گشت‌زنی می‌کنند.

