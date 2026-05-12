به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن عاملی شامگاه سه شنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر، با تأکید بر اینکه ترور و شهادت رهبر شهید امام سید علی خامنه ای هرگز برای آمریکا و رژیم صهیونیستی «برد» محسوب نمیشود، گفت: باتوجهبه اینکه خون شهید همواره بیدارکننده است، دشمن در این جنگ گیر افتاده است و بزرگترین خطر بینالمللی با ایثار و شهادت امام سید علی خامنه ای رفع شد و در واقع امام با این شهادت قطار انقلاب را به ریل اصلی خود بازگرداند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: دشمن در دوره پساجنگ چهار رکن «سپاه، رهبری، انسجام ملی و وسعت سرزمینی» را هدف قرار خواهد داد.
عاملی با اشاره به جایگاه شهادت در انقلاب اسلامی گفت: ترور و شهادت امام شهید بههیچوجه برای آمریکا و رژیم صهیونیستی افتخار و برد محسوب نمیشود، زیرا خون شهید همواره بیدارکننده است و دشمن در این جنگ گیر افتاده است.
وی افزود: آمریکا به عنوان بیرحمترین امپراتوری جهان، هیچگاه پایبند قوانین بینالمللی نبوده و مستقیماً با ما در جنگ است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به محاصره اقتصادی، نظامی و دریایی روی آورده است، تصریح کرد: این اقدامات با هدف ایجاد نارضایتی در بین مردم برنامهریزی شده است.
وی غرب را «قدرت اهریمنی» خواند که پس از جنگ جهانی خود را بر جهان تحمیل کرده و با ارتکاب هر جنایتی، در پی تأمین امنیت برای خود در خاورمیانه و سایر مناطق است.
عاملی با تشریح سیاستهای آمریکا در بردهسازی کشورها، به اقدامات دوران پهلوی در «حاتمبخشی اراضی» اشاره کرد و گفت: خاطرات اسدالله علم گواه آن است که بخشهای بزرگی از خاک ایران جدا و به کشورهای دیگر ملحق شد.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به هویت هجومی آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: آنها از آغاز پیروزی انقلاب، توطئهها را شروع کردند. خدا رحمت کند امام شهید را که تشخیص داد باید در حوزه دفاعی خودکفا شویم؛ چرا که مطمئن بود دشمنان روزی به ما حمله خواهند کرد.
عاملی با تأکید بر جایگاه بینظیر ایران در جهان امروز تصریح کرد: هیچ یک از کشورهای منطقه استقلال واقعی ندارند و امیدی به آنها نیست. وقتی به ایران حمله کردند، قدرت ایران عیان شد.
وی با بیان اینکه ثواب تجمعات مردمی از هر امری بالاتر است، افزود: حلقههای مفقوده در علوم هستهای توسط جوانان این سرزمین تکمیل شد و این موفقیت در صنعت موشکی نیز تکرار گردید.
عاملی با اشاره به تغییر معادلات اقتصادی اظهار داشت: سالها غربیها اقتصاد ما را شرطی کرده بودند، اما امروز شرایط معکوس شده است. اقتصاد جهان بهویژه غربیها، پس از سالها به ایران شرطی شده است. کشور ما همانند جنگ تحمیلی اول، این بار با قدرتهای بزرگ از جمله پنج قدرت هستهای در جنگ است و با هوشیاری مردم و رهبری، از این مرحله نیز سربلند بیرون خواهد آمد.
