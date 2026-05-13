بهداشت گیاهی با امنیت غذایی و اقتصاد کشور گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلیلیمقدم شامگاه سهشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت گیاهی (IPHD) با تأکید بر جایگاه راهبردی این حوزه، اظهار داشت که بهداشت گیاهی دیگر یک موضوع صرفاً فنی نیست، بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی، سلامت اقتصاد ملی و توان رقابت در تجارت بینالمللی تأثیر میگذارد.
جلیلیمقدم در این مراسم که با حضور کارشناسان و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: سلامت انسان و دام سالهاست در نهادهای بینالمللی مانند WHO و OIE جایگاه رسمی دارد. امروز نوبت آن رسیده که سلامت گیاهان نیز با جدیت بیشتری از سوی نهادهایی مانند کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات (IPPC) دنبال شود و خوشبختانه سازمان حفظ نباتات ایران در ارزیابیهای این کنوانسیون، عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی خط مقدم دفاع از امنیت غذایی و سرمایه ملی را سیستم قرنطینه گیاهی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به مرزهای طولانی خاکی و آبی، تنوع اقلیمی و شرایط خاص کشورهای همسایه، تقویت سیستم قرنطینه گیاهی یک ضرورت انکارناپذیر است.
به گفته معاون وزیر، رعایت دقیق اصول بهداشت گیاهی در کنار پیشگیری از ورود آفات و بیماریهای قرنطینهای، میتواند برند محصولات صادراتی ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد.
جلیلیمقدم در پایان با قدردانی از زحمات کارشناسان و کارکنان سازمان حفظ نباتات در بنادر، فرودگاهها و مرزهای زمینی کشور، بر لزوم فرهنگسازی عمومی و همکاری میان کشاورزان، تجار و سیاستگذاران برای تحقق تجارت ایمن و حفظ سرمایه سبز کشور تأکید کرد.
