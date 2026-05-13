  1. استانها
  2. یزد
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۲

موهبتی: خیّرین با سرمایه‌گذاری ۵ همتی پای کار نظام سلامت هستند

موهبتی: خیّرین با سرمایه‌گذاری ۵ همتی پای کار نظام سلامت هستند

یزد - معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت از تخصیص یک‌هزار و ۲۴۰ همت به حوزه سلامت کشور در سال جاری خبر داد و گفت: خیّرین با سرمایه‌گذاری ۵ همتی پای کار نظام سلامت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در آیین افتتاح بخش‌های قلب و سنگ‌شکن بیمارستان میبد گفت: در سال جاری یک‌هزار و ۲۴۰ همت به حوزه سلامت کشور اختصاص یافته و در کنار آن، سرمایه‌گذاری خیّرین در عرصه سلامت نیز به حدود پنج همت می‌رسد.

وی با بیان اینکه خیّر بودن توفیقی الهی است، افزود: جامعه خیّرین از دیرباز همراه و پشتیبان نظام سلامت بوده‌اند و نقش مهمی در توسعه خدمات درمانی در کشور ایفا کرده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت با اشاره به گستردگی نیروی انسانی در حوزه سلامت اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار نفر در نظام سلامت کشور فعالیت می‌کنند و همین موضوع رعایت انضباط مالی در دستگاه‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است تا با اصلاح ساختار و مدیریت منابع، از به‌کارگیری نیروهای غیرضرور جلوگیری شود.

موهبتی ادامه داد: حدود ۱۴۰ هزار نیروی مشمول قانون کار در بدنه وزارت بهداشت فعالیت دارند که حقوق و مزایای آنان از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت می‌شود و لازم است برای ساماندهی این وضعیت تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی همچنین گفت: نیروهایی که بازنشسته شده یا از دستگاه خارج می‌شوند، مطابق قوانین و ضوابط اداری تنها به میزان یک‌سوم جایگزین خواهند شد.

معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای نظام سطح‌بندی خدمات سلامت برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی تأکید کرد و افزود: در استان یزد این نظام در چارچوب ضوابط به خوبی اجرا می‌شود و از توانمندی‌های این استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6828466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه