اجتماعات شبانه فریاد «مرگ بر آمریکا» را به جهان مخابره می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی سه شنبه شب در هفتاد و سومین اجتماع بزرگ شبانه مردم شهرستان ساری حضور یافت. وی ضمن تجلیل از حضور گسترده مردم، این تجمعات را نماد زنده و پویای غیرت دینی و ملی و اوج انزجار از سیاستهای استکباری آمریکا دانست.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی تأکید کرد: وقتی مردم در دل شب، فارغ از هرگونه تشریفات رسمی، در خیابانها و میادین حاضر میشوند و فریاد «مرگ بر آمریکا» سر میدهند، این پیام به جهان مخابره میشود که دشمنی با استکبار نه یک شعار سیاسی، بلکه یک باور عمیق و ریشهدار در جامعه ایرانی است.
وی تصریح کرد: این حضور شبانه، افزون بر بازدارندگی روانی در برابر توطئههای دشمن، موجب تقویت وحدت ملی، خنثیسازی جنگ روانی رسانههای معاند و تجدید بیعت با رهبری، امام سید مجتبی خامنهای و آرمانهای انقلاب اسلامی میشود.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف اراده ملت ایران گفت: دشمنان تصور میکنند با تحریم، تهدید و فضاسازی رسانهای میتوانند اراده مردم ایران را سست کنند، اما راهپیماییهای شبانه و پرشور مردمی در شهرستان ساری و دیگر نقاط کشور، ثابت میکند که انزجار از آمریکا به یک گفتمان فراگیر و ماندگار در جامعه تبدیل شده است.
افشای نقش آمریکا در جنگ تحمیلی و حمایت از براندازی
حجت الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات دولت تروریسم آمریکا علیه ملت ایران و نقش آنان در آغاز جنگ تحمیلی اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با تحریک مستقیم صدام، رئیس حزب بعث عراق، به حمله علیه ایران، زمینهساز هشت سال جنگ شدند. اسناد منتشرشده نشان میدهد که غرب و همپیمانان منطقهای، مبلغ ۶۰۰ میلیارد دلار کمک مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادند تا جمهوری اسلامی نوپا را سرنگون کنند.
وی افزود: با وجود این حمایتهای بیسابقه، رشادت رزمندگان اسلام و ایستادگی ملت ایران، توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد.
بودجههای براندازی در کنگره آمریکا
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با اشاره به تصویب بودجه در کنگره آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ابعاد تازهای از دشمنیهای نظامی آمریکا علیه ایران را افشا کرد و گفت: کنگره آمریکا طی دهههای گذشته، سالانه بودجههای کلانی را برای طراحی و اجرای طرحهای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است. این بودجهها تحت عناوینی فریبنده مانند «حمایت از دموکراسی و حقوق بشر» پنهان میشود، اما در عمل صرف تقویت گروهکهای معاند، شبکههای برانداز و طراحی ناآرامیهای خیابانی میگردد.
نقش بیگانگان در فتنههای اخیر و حمایت از منافقین
حجتالاسلام حسینی مازندرانی با استناد به اسناد بهدستآمده، نقش بیگانگان در فتنههای سالهای اخیر کشور را تشریح کرد و گفت: شبکههای ماهوارهای معاند، سرویسهای جاسوسی غرب و برخی کشورهای منطقه، حمایت همهجانبه مالی، رسانهای و لجستیکی از فتنهگران در سالهای پس از پیروزی انقلاب به عمل آوردهاند. هدف دشمن از این حمایتها، ایجاد ناامنی، ناامیدسازی مردم از نظام و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی بوده است.
وی در ادامه به اقدام ضدبشری گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد و آن را یکی از خونبارترین ابزارهای بیگانگان علیه ملت ایران معرفی نمود و گفت: منافقین با حمایت مستقیم دشمنان ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی و با پشتیبانی آمریکا و اروپا، مسئول ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بیگناه ایران هستند. حمایت سیاسی و رسانهای غرب از این گروهک همچنان ادامه دارد و این نشانه ماهیت ضدبشری مدعیان دروغین حقوق بشر است.
افشای پشتپرده شبکههای معاند ماهوارهای
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با افشای پشتپرده شبکههای معاند ماهوارهای خاطرنشان کرد: شبکههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و دیگر شبکههای معاند ضدایرانی، با بودجه مستقیم سرویسهای جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی راهاندازی شدهاند. مأموریت اصلی این شبکهها، براندازی نظام جمهوری اسلامی، ترویج ناامیدی، تشویق به اغتشاش و عادیسازی نافرمانی مدنی در میان مردم است. علیرغم هزینههای میلیارد دلاری دشمن برای این شبکهها، مردم هوشیار ایران با بصیرت خود، این توطئههای رسانهای را خنثی کردهاند.
مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران در پایان، شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح و نیز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی توصیف کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره رهبری شهید و سرداران بزرگ اسلام، بر ادامه راه آنان تأکید کرد.
نظر شما