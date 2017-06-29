توصیه روزنامه سعودی به منافقین/ در کنار سایر براندازان ایران باش!

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره گروه ها و جریان هایی که ضدیتی با این نظام داشته اند مورد حمایت کشورها یا سازمان های ضد ایرانی قرار گرفته اند.

حمایت از گروهک منافقین نیز از موضوعاتی است که عربستان یا رژیم های ضد ایرانی نمی توانند آن را انکار کنند. در طول دو سال گذشته و بعد از حادثه سفارت عربستان در تهران حمایت های عربستان از منافقین و پوشش رسانه ایی این گروهک چند برابر شده است.

شبکه العربیه که بازوی رسانه ایی عربستان به شمار میرود سخنرانی های مریم رجوی سرکرده این گروهک و نشست های سالانه منافقین با حضور چهره های عربی را به صورت گسترده پوشش داده است. در آخرین نشست این گروهک ترکی الفیصل رئیس پیشین سرویس امنیت و اطلاعات خارجی عربستان نیز حضور داشت و به سخنرانی پرداخت.

عاید الشمری تحلیلگر و نویسنده عربستانی در مقاله ایی در روزنامه الریاض تلاش کرده به روشنگری در خصوص این گروه بپردازد. الشمری ضمن اینکه جمهوری اسلامی را به نژادپرستی متهم کرده نوشته شاید از حجم فعالیت های مجاهدین خلق موسوم به معارضان ایرانی و حضور رسانه ایی چهره های مهم در نشست های آنها شگفت زده شوید اما آن چیزی که همه متوجه آن نمی شوند این است که آنها هم مثل جمهوری اسلامی نژادپرست هستند.

این تحلیلگر عربستانی فارسی خواندن خلیج فارس از سوی منافقین و تأکید بر ایرانی بودن جزایر سه گانه را همسویی این گروهک با سیاست های جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است.

نویسنده سعودی ضمن ارائه تاریخچه ایی از فعالیت گروهک منافقین گفت منافقین پروژه رسانه ایی خود را برای براندازی حکومت فعلی ایران از پاریس آغاز کرده اند این موضوع براندازی نکته خوبی است اما مسأله اساسی که پروژه سیاسی مجاهدین را تحت الشعاع قرار می دهد عقب گرد توتالیتاریسم در ایران است.

نویسنده سعودی نظام جمهوری اسلامی را به نقض حقوق گروه ها و اقلیت های مذهبی و قومیتی متهم کرده و معتقد است منافقین نیز دیدگاه مشابهی در این زمینه دارند و به همین دلیل از آنها میخواهد اگر قرار است برای براندازی در ایران تلاشی کنند در اصلاح دیدگاه های خود در این زمینه گام برداشته و با اقلیت های مذهبی و قومیتی ایرانی ارتباط برقرار کرده و به آنها به چشم شریک و همراه خود نگاه کنند.

نویسنده اعتراف می کند که منافقین به دلیل همکاری با صدام حسین در هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران، فاقد جایگاه مردمی یا فعالیت داخلی هستند اما ارتباط خوبی با برخی مسئولان آمریکایی و اروپایی دارند به همین دلیل از سرکرده منافقین می خواهد در دیدگاه های خود بازنگری کرده و طی یک تحول فکری از قومیت های غیر فارس زبان ایرانی برای خود شرکایی برای براندازی در این ایران دست و پا کند. الشمری همچنین از رجوی خواسته به صورت آشکار از ادعای امارات بر مالکیت جزایر سه گانه ایرانی حمایت کند.

وی در پایان نتیجه گیری کرده و خطاب به معارضانی که به گفته او میخواهند در ایران براندازی صورت بگیرد توصیه کرده که مجاهدین خلق تنها گزینه موجود نیست به همین دلیل همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید. او معتقد است حمایت از منافقین یک انتخاب تاکتیکی است اما انتخاب راهبردی نیست به همین دلیل از آنهایی که خواستار براندازی در ایران هستند دعوت کرده به این منظور بر گروه های و اقلیت های قومی در ایران سرمایه گذاری کنند.