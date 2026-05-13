تاکید روسیه بر حل دیپلماتیک مسائل غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه و احمد الساطی، سفیر بحرین در مسکو دیدار و در مورد وضعیت نظامی و سیاسی غرب آسیا گفتگو کردند.
طرفین بر لزوم یافتن راههایی برای دستیابی به یک توافق سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بر قوانین بینالمللی و با در نظر گرفتن منافع مشروع همه کشورهای منطقه تأکید کردند.
تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به ایران در 9 اسفند 1404 موجب به هم خوردن ثبات و صلح در منطقه غرب آسیا شد. بحرین که میزبان یکی از پایگاه های مهم آمریکا در منطقه است نیز از جمله کشورهایی است که در این تجاوز مشارکت کرد.
نظر شما