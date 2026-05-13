تاکید روسیه بر حل دیپلماتیک مسائل غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه و احمد الساطی، سفیر بحرین در مسکو دیدار و در مورد وضعیت نظامی و سیاسی غرب آسیا گفتگو کردند.

طرفین بر لزوم یافتن راه‌هایی برای دستیابی به یک توافق سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بر قوانین بین‌المللی و با در نظر گرفتن منافع مشروع همه کشورهای منطقه تأکید کردند.

تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به ایران در 9 اسفند 1404 موجب به هم خوردن ثبات و صلح در منطقه غرب آسیا شد. بحرین که میزبان یکی از پایگاه های مهم آمریکا در منطقه است نیز از جمله کشورهایی است که در این تجاوز مشارکت کرد.