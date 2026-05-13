به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، با اشاره به ضرورت ساماندهی واردات مرزی، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت فرامرزی و با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، شیوهنامه جدید واردات فرآوردههای آرایشی و بهداشتی از طریق رویههای کولبری و ملوانی تدوین و به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر شفافسازی فرآیندهای واردات مرزی گفت: از این پس همه درخواستهای مجوز واردات در این حوزه، صرفاً از طریق اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی و مطابق چارچوبهای تعریفشده در شیوهنامه جدید بررسی و صادر خواهد شد.
مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره مسئولیتهای حقوقی واردکنندگان خاطرنشان کرد: مسئولیت شرعی، قانونی، کیفری و معنوی و همچنین تضمین اصالت، سلامت و انطباق با استانداردهای ملی، کماکان بر عهده مسئول فنی، صاحبان امضای مجاز و شرکتهای واردکننده است و این مسئولیت با ابلاغ شیوهنامه جدید، تغییری نکرده است.
آلبویه افزود: فرآوردههای آرایشی و بهداشتی که از طریق مبادی مرزی وارد کشور میشوند، باید دارای پروانه بهداشتی ساخت یا مجوز ورود معتبر، برچسبگذاری فارسی مطابق مقررات و مشخصات کامل تولیدکننده باشند؛ در غیر این صورت، ورود آنها ممنوع و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به نقش نظارتی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: معاونتهای غذا و دارو موظفاند پایش مستمر کیفیت و سلامت کالاهای عرضهشده در سطح استانها را در دستور کار قرار دهند و هرگونه مورد قاچاق، تقلب یا کالای غیرمجاز را سریعاً به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.
مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اجرای دقیق این شیوهنامه نیازمند همکاری نزدیک بین سازمان غذا و دارو، گمرک، استانداریهای مرزی و دانشگاههای علوم پزشکی است تا ضمن حمایت از معیشت مرزنشینان، سلامت شهروندان و اعتماد عمومی به نظام نظارتی کشور حفظ شود.
