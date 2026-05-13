حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت فزاینده فضای مجازی و ضرورت تربیت نیروهای متخصص در عرصه رسانه، اظهار داشت: دومین دوره از رویداد آموزشی «حرفهای شو» با هدف ورود قدرتمند جوانان و دغدغهمندان به دنیای تولید محتوا، به همت این اداره کل و با مشارکت استانداری سمنان، اداره کل آموزش و پرورش استان و آکادمی ویرگول مدیا برگزار میشود.
وی در ادامه با تشریح رویکرد عملی این رویداد افزود: این بوتکمپ یک چالش ۳۰ روزه آموزش کاملاً عملی است که شامل بیش از ۳۲ ساعت کارگاه آموزشی پروژهمحور در قالب ۱۱ کارگاه تخصصی و کاربردی میشود. شرکتکنندگان در این دوره، مسیر صفر تا صدِ ایدهپردازی تا تولید محتوای فراگیر و وایرال را از طریق تمرین و اجرای پروژههای عملی طی خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به حضور اساتید تراز اول کشوری در این دوره خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت این رویداد، بهرهگیری از تیمی ۱۲ نفره از متخصصان و فعالان مطرح رسانهای کشور است.
قنبری درباره کیفیت برگزاری رویداد توضیح داد: اساتیدی همچون مدیران مجموعههای رسانهای ویرگول مدیا و کبریت مدیا، مسئول تحقیق و توسعه هوش مصنوعی سازمان اوج، روزنامهنگاران، مستندسازان و کارشناسان ارشد حوزههای نمایشی، عکاسی و سواد رسانهای در این دوره حضور دارند تا تجربیات ارزشمند خود را در اختیار فراگیران قرار دهند.
وی در خصوص زمانبندی و گستره برگزاری این بوتکمپ تصریح کرد: این رویداد ویژه استان سمنان طراحی شده و از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۲ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: به منظور تسهیل حضور علاقهمندان، کلاسهای حضوری در دو شهرستان برنامهریزی شده است که کلاسهای شهر سمنان در روزهای پنجشنبه و کلاسهای شهر شاهرود در روزهای جمعه دایر خواهد بود.
نظر شما