حجت‌الاسلام‌ علیرضا قنبری در حاشیه آیین اختتامیه رویداد تولید محتوای «حرفه‌ای شو ۲» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویداد پس از یک ماه آموزش فشرده، تجربه‌اندوزی، ایده‌پردازی و فعالیت تیمی به پایان رسید؛ اما پایان این دوره را باید آغاز مسیر تازه‌ای برای حضور حرفه‌ای و اثرگذار شرکت‌کنندگان در میدان رسانه دانست.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای مهارت فعالان رسانه‌ای افزود: «حرفه‌ای شو ۲» با همکاری مؤسسه ویرگول مدیا و با هدف شناسایی استعدادها، توانمندسازی نیروهای جوان، تقویت کار گروهی و شکل‌گیری شبکه‌ای از فعالان خلاق و مسئله‌محور در دو شهر سمنان و شاهرود برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان کرد: در این بوت‌کمپ یک‌ماهه، ۴۰ نفر در قالب ۱۸ تیم، و ۱۰ اثر تولید شده و مجموعه‌ای از آموزش‌های تخصصی و کاربردی را فراگرفتند تا بتوانند با شناخت دقیق‌تر مسائل و نیازهای جامعه، آثاری حرفه‌ای، خلاقانه و متناسب با اقتضائات فضای رسانه تولید کنند.

قنبری با اشاره به محتوای آموزشی این دوره گفت: ایده‌پردازی، مستند در بحران، بلاگری، مهندسی معکوس، خلق موقعیت، مسئله‌محوری در رسانه، هوش مصنوعی، مخاطب‌شناسی و دراماتورژی ایده از جمله سرفصل‌هایی بود که با حضور استادان و مربیان مجرب به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

وی ادامه داد: در آیین اختتامیه بخش سمنان که با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیرکل آموزش‌وپرورش استان برگزار شد، آثار پنج تیم به ارزیابی هیئت داوران درآمد و با توجه به رقابت نزدیک تیم‌ها، در نهایت تیم «مونیکا» با عضویت فاطمه نیک‌اقبال و رضا علیزاده به‌عنوان تیم برتر این بخش معرفی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره بخش شاهرود نیز اظهار کرد: آثار تولیدشده در این شهرستان از کیفیت مطلوبی برخوردار بود و هیئت داوران پس از بررسی و ارزیابی تولیدات، دو تیم را به‌عنوان برگزیدگان این بخش معرفی کرد.

وی افزود: تیم «آرکا» با حضور محمدحسن رجبی، محمدطاها حاجی‌آقا و محمد کوثری و تیم «ماهور» با حضور علیرضا غمزه، بهاره حاجی‌محمدیان و فاطمه حاتمی‌فلاح، با ارائه آثاری خلاقانه و قابل‌توجه، عناوین برتر بخش شاهرود را به دست آوردند.

قنبری در پایان، ضمن تبریک به تیم‌های برگزیده و قدردانی از استادان، مربیان و عوامل اجرایی رویداد، خاطرنشان کرد: دستاورد اصلی «حرفه‌ای شو ۲» تنها انتخاب چند اثر برتر نیست، بلکه شکل‌گیری جمعی از نیروهای مستعد و توانمند است که می‌توانند در آینده، بخشی از نیازهای رسانه‌ای استان را پاسخ دهند. انتظار می‌رود این آموزش‌ها و ارتباطات به تولید آثار مؤثرتر و نقش‌آفرینی جدی‌تر این جوانان در فضای رسانه‌ای استان و کشور منجر شود.