به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته جهانی هلالاحمر، مانور بزرگ نجات از ارتفاع در سازههای بلند شهری روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تبریز برگزار خواهد شد.
این مانور با هدف ارتقای آمادگی نیروهای امدادی، افزایش توان عملیاتی در حوادث شهری و نمایش توانمندیهای امداد و نجات، ساعت ۱۲ ظهر در برج ابریشم واقع در چهارراه بهشتی (منصور سابق) تبریز اجرا میشود.
همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی هلالاحمر، کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی نیز طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در مدرسه ابتدایی یوشانی واقع در خیابان پاسداران (حیدرآباد) بلوک ۱ تبریز، خدمات سلامت و مشاورهای ارائه خواهد کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، ارائه کارت ملی برای بهرهمندی از خدمات کاروان سلامت الزامی است.
نظر شما