نباید از حقوق گذشته خود هم درباره تنگه هرمز عدول کنیم

لاله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اهمیت جایگاه تنگه هرمز و حق طبیعی ایران بر کنترل و مدیریت آن گفت.

افتخاری در ادامه تأکید کرد: ایران قبل از شروع جنگ رمضان امنیت و کنترل تنگه هرمز را به طور رایگان فراهم می‌کرد. بعد از جنگ شرایط تغییر کرده است و ایران از حق قانونی خود برای کنترل بر تنگه هرمز چه از لحاظ اقتصادی،سیاسی، امنیتی می‌تواند استفاده کند .

این نماینده ادوار مجلس در ادامه به نقش بی بدیل مردم در این شب ها و لزوم در جریان قرار گرفتن مردم و نخبگان و اندیشمندان در رابطه با تنگه هرمز تأکید کرد.

وی همچنین از مسئولان امر خواست از ظرفیت تنگه هرمز استفاده کنند و عنوان کرد: از حق های گذشته خود هم نباید عدول کنیم چون طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تنگه هرمز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: همه بدانند تنگه هرمز برای ایران است و به نظر می‌رسد جوامع بین‌الملل هم دررابطه با مدیریت تنگه هرمز مدافع ایران باشند.