  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۷

نباید از حقوق گذشته خود هم درباره تنگه هرمز عدول کنیم

نباید از حقوق گذشته خود هم درباره تنگه هرمز عدول کنیم

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه از مسئولان امر خواست از ظرفیت تنگه هرمز استفاده کنند و عنوان کرد: از حق های گذشته خود هم نباید عدول کنیم.

لاله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اهمیت جایگاه تنگه هرمز و حق طبیعی ایران بر کنترل و مدیریت آن گفت.

افتخاری در ادامه تأکید کرد: ایران قبل از شروع جنگ رمضان امنیت و کنترل تنگه هرمز را به طور رایگان فراهم می‌کرد. بعد از جنگ شرایط تغییر کرده است و ایران از حق قانونی خود برای کنترل بر تنگه هرمز چه از لحاظ اقتصادی،سیاسی، امنیتی می‌تواند استفاده کند .

این نماینده ادوار مجلس در ادامه به نقش بی بدیل مردم در این شب ها و لزوم در جریان قرار گرفتن مردم و نخبگان و اندیشمندان در رابطه با تنگه هرمز تأکید کرد.

وی همچنین از مسئولان امر خواست از ظرفیت تنگه هرمز استفاده کنند و عنوان کرد: از حق های گذشته خود هم نباید عدول کنیم چون طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تنگه هرمز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: همه بدانند تنگه هرمز برای ایران است و به نظر می‌رسد جوامع بین‌الملل هم دررابطه با مدیریت تنگه هرمز مدافع ایران باشند.

کد مطلب 6828468
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه