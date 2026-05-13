اجرای ۵۳ پروژه راهداری در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۵۳ پروژه راهداری در سطح محورهای استان خبر داد و افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های نگهداری راه، ایمنی راه، حریم راه و نگهداری ابنیه فنی در حال انجام است.

وی اظهار داشت: در حوزه نگهداری راه، اقداماتی نظیر مرمت، روکش آسفالت راه ها، شانه سازی، اصلاح شیب شیروانی، تسطیح مسیرهای خاکی، ریزش‌برداری و پاکسازی حریم راه در دستور کار قرار دارد.

جلال‌زاده با بیان اینکه در این بخش، هفت پروژه در حال اجرا است، ادامه داد: محورهای کریدوری و شریانی در اولویت قرار گرفته‌اند که انجام این عملیات موجب افزایش عمر مفید راه‌ها، بهبود کیفیت عبور و مرور خواهد شد.

وی بیان کرد: در حوزه ایمنی راه، هم ۱۰ پروژه تعریف شده و تمرکز اصلی بر محورهای پرتردد و مستعد حادثه از جمله کریدور بیرجند – زاهدان، بیرجند – مشهد، بیرجند- سربیشه – نهبندان و محور بیرجند – قاین- مشهد است.

جلال‌زاده بیان کرد: در این راستا اقداماتی مانند نصب و تعویض تابلوها و علائم راهنمایی، خط‌کشی محورها، نصب حفاظ ایمنی، آشکارسازی نقاط پرخطر، ایمن‌سازی تقاطع‌ها، اجرای شیار لرزاننده و بهبود روشنایی در نقاط پرحادثه در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در حوزه حریم راه های استان پروژه‌هایی بالغ بر هزار و ۳۰۰ کیلومتر انجام شده و تکمیل عملیات برداشت و حدنگاری حریم راه ها با اولویت راه های شریانی و اصلی در دست اقدام است.

به گفته وی، حریم راه یکی از مهم‌ترین بخش‌های نگهداری شبکه راه ها بوده و صیانت از آن برای حفظ ایمنی، جلوگیری از تجاوز به حریم قانونی و امکان توسعه آتی محورهای مواصلاتی ضروری است.

جلال‌زاده اظهار داشت: رفع تصرف، جمع‌آوری مستحدثات غیرمجاز، نصب علائم حریم، کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از ایجاد موانع در محدوده قانونی راه‌ها از جمله پروژه‌هایی بوده که در حوزه حریم راه‌ها در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش ایمنی و بهبود کیفیت راه‌ها، موجب کاهش هزینه‌های آتی نگهداری، جلوگیری از تخریب زودهنگام زیرساخت‌ها، افزایش عمر مفید راه‌ها و ارتقای رضایت‌مندی مردم خواهد شد.

به گفته وی، ۳۵ پروژه هم در حوزه نگهداری ابنیه فنی تعریف شده و پروژه های رفع نقاط پرحادثه تقاطع بجد و مجتمع خاطره و تبدیل آبنما به پل های محور طبس – اصفهان و طبس -بردسکن از مهم ترین پروژه های در حال انجام در این حوزه است.