به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد فرخی صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: با آغاز فصل تابستان و افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان، تمامی ادارات راهداری شهرستان‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در قالب طرح تابستانی، ۳۰ اکیپ راهداری متشکل از ۱۲۰ راهدار با بهره‌گیری از ۲۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری در محورهای اصلی، شریانی و پرتردد استان مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات احتمالی و خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای اقدام کنند.

فرخی بیان کرد: استقرار این اکیپ‌ها در محورهای پرتردد به‌ویژه کریدور راهبردی چابهار–مشهد شامل محورهای بیرجند–قاین، بیرجند–سربیشه–نهبندان، نهبندان–زاهدان و همچنین محورهای شریانی فردوس–دیهوک–راور–کرمان، طبس–یزد، طبس–اصفهان و طبس–بشرویه انجام شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری در ۴۴ راهدارخانه، پایگاه راهداری و نقاط راهبردی استان جانمایی شده‌اند تا در صورت وقوع حوادث، انسداد مسیر یا مشکلات ناشی از شرایط جوی، عملیات امدادرسانی و رفع مشکل در سریع‌ترین زمان انجام شود.

وی با اشاره به تداوم عملیات راهداری محوری در سطح استان، گفت: اجرای خط‌کشی، نصب و تعمیر علائم، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، تنقیه پل‌ها و آبروها، لکه‌گیری و مرمت رویه آسفالت از جمله اقداماتی است که به‌صورت مستمر در محورهای استان در حال انجام است.

فرخی بیان کرد: راهداران خراسان جنوبی به‌صورت شبانه‌روزی و با استفاده از ۳۰ اکیپ گشت راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی استان آماده خدمت‌رسانی به هم‌وطنان هستند و نظارت بر وضعیت راه‌ها در طول اجرای طرح تابستانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر نقش رانندگان در ارتقای ایمنی سفرها، بیان کرد: از کاربران جاده‌ای خواستاریم پیش از آغاز سفر از وضعیت مسیرها اطلاع پیدا کنند و با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، حفظ فاصله طولی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زمینه سفری ایمن را فراهم کنند.