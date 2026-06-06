هفت پروژه بهسازی و ایمنی در محور نهبندان تا مشهد فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده صبح شنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: بخشی از کریدور مهم چابهار–مشهد در محدوده خراسان جنوبی قرار گرفته و به دلیل نقش مؤثر آن در اتصال جنوب شرق کشور به شمال شرق، توسعه و ایمنسازی این مسیر از اولویتهای اصلی ادارهکل راهداری استان است.
وی با اشاره به جایگاه این محور در توسعه حملونقل و ترانزیت کشور افزود: هماکنون پروژههای متعددی در حوزه روکش آسفالت، اصلاح نقاط پرحادثه و ارتقای ایمنی در این مسیر در حال اجراست.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با بیان اینکه هفت پروژه در محور نهبندان تا مشهد فعال است، بیان کرد: این پروژهها شامل پنج طرح روکش آسفالت، یک پروژه اصلاح نقطه پرحادثه مصوب ملی و یک پروژه ارتقای ایمنی راه است.
جلالزاده مهمترین طرحهای در دست اجرا را روکش آسفالت محور نهبندان–سربیشه–بیرجند با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال و روکش آسفالت محور نهبندان–زاهدان با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
وی افزود: با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، تلاش شده روند اجرای پروژهها شتاب گیرد تا علاوه بر افزایش ایمنی تردد، شرایط مناسبتری برای عبور ناوگان حملونقل کالا و مسافر فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به حجم بالای تردد در این کریدور و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه، گفت: تکمیل این پروژهها تأثیر قابل توجهی در کاهش سوانح رانندگی، صرفهجویی در زمان سفر و ارتقای کیفیت خدمات جادهای خواهد داشت.
جلالزاده همچنین از پیگیری مستمر برای تأمین اعتبارات مورد نیاز خبر داد و تأکید کرد: راهداری خراسان جنوبی با رویکردی توسعهمحور و ایمنیمحور، اجرای پروژههای این کریدور مهم را با تمام توان دنبال میکند.
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