زلزله ۳.۹ ریشتری مرز عراق و حوالی قصرشیرین را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، یک زمین‌لرزه به بزرگی ۳.۹ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) به وقوع پیوست. این زلزله در مرز کشورهای عراق و ایران و در استان کرمانشاه رخ داده و کانون اصلی آن حوالی شهرستان مرزی قصرشیرین بوده است. تاریخ و زمان دقیق وقوع این حادثه به وقت محلی، ساعت ۰۸:۲۶صبح روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است.

بر اساس داده‌های علمی و مختصات ثبت‌شده در شبکه‌های لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در عمق ۱۳ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوسته است. همچنین موقعیت جغرافیایی کانون این زلزله در طول جغرافیایی ۴۵.۴۳ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴.۴۶ درجه گزارش شده است.

بررسی فاصله‌های کانون زلزله نشان می‌دهد که نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع این زمین‌لرزه، شهرستان قصرشیرین در استان کرمانشاه با فاصله ۱۵ کیلومتری بوده است. همچنین شهرستان سرپل‌ذهاب در ۴۰ کیلومتری و شهر ازگله در ۵۶ کیلومتری کانون این زمین‌لرزه قرار داشته‌اند. از سوی دیگر، نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها به کانون این حادثه، شهر ایلام با ۱۲۹ کیلومتر فاصله و شهر کرمانشاه با ۱۵۳ کیلومتر فاصله بوده‌اند.

گفتنی است تا این لحظه هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارات جانی و یا مالی احتمالی ناشی از این زمین‌لرزه مخابره نشده است. در صورت دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی و گزارش مبنی بر بروز خسارت در مناطق تحت تأثیر، مراتب متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.