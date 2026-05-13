به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای پپایانی هفته اظهار داشت: بهمنظور مدیریت جریان سفر و افزایش ایمنی کاربران جادهای، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در محورهای اصلی کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ساعت ۶ بامداد شنبه ۲۶ اردیبهشت، تردد موتورسیکلتها در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محور تهران–سمنان–مشهد در هر دو مسیر ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد خودروهای سنگین شامل تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در بازههای زمانی مشخص در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه اعمال خواهد شد.
وی با تشریح محدودیتهای روز جمعه ۲۵ اردیبهشت گفت: از ساعت ۱۴ ورود خودروهای به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود میشود و از ساعت ۱۵ مسیر از محدوده پل زنگوله تا چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد.
همچنین از ساعت ۱۶ مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه میشود و این طرح در ساعت ۲۴ به پایان میرسد.
سردار کرمیاسد تصریح کرد: تردد ساکنان محلی در جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله امکانپذیر است، اما تردد خودروها به مقصد چالوس در زمان اجرای محدودیت از محدوده میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع خواهد بود.
وی درباره محور هراز نیز اظهار کرد: عبور تمامی تریلرها در این محور ممنوع است و همچنین تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در بازههای زمانی اعلامشده محدود خواهد شد. همچنین در صورت سنگین شدن بار ترافیکی نیز محدودیتهای یکطرفه مقطعی در مسیر پلور تا پلیسراه لاریجان اعمال میشود.
رئیس پلیس راه فراجا همچنین از اجرای محدودیت در محور فشم خبر داد و گفت: در روز جمعه ۲۵ اردیبهشت، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، مسیر بهصورت یکطرفه از انتهای محور به سمت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرحها، صرفاً افزایش ایمنی سفرها، جلوگیری از گرههای ترافیکی و مدیریت بهتر جریان تردد در محورهای پرتردد کشور است.
