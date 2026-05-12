به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه لقمانی از تشکیل اتاق وضعیت عملیات مشترک با حضور تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در استان برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی خبر داد.
وی اظهار کرد: در این جلسه بر برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با هرگونه احتکار و گرانفروشی بهویژه در حوزه کالاهای استراتژیک و محصولات پلیمری تأکید شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این اتاق عملیات نظارتها بر فروشگاههای زنجیرهای، کارخانهها و واحدهای صنفی با دقت و جدیت بیشتری انجام و با افراد سودجویی که با احتکار و ایجاد التهاب در بازار به امنیت روانی جامعه آسیب میزنند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی، هدف از راهاندازی این اتاق وضعیت را تمرکز و تقویت روند نظارتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی برای مقابله مؤثرتر با تخلفات اقتصادی در سطح استان عنوان کرد.
