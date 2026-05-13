به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خدایوندی با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در استان همدان اظهار کرد: در بازه زمانی فروردین تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری، افزون بر ۳۰۰ هزار مسافر در قالب ۲۸ هزار سرویس از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان همدان به سایر نقاط کشور جابه‌جا شده‌اند.

وی با تاکید بر استقبال گسترده شهروندان از خدمات الکترونیک افزود: در این مدت، ۲۶۵ هزار مسافر بلیت سفرهای برون‌شهری خود را به‌صورت آنلاین و غیرحضوری خریداری کردند که این آمار نشان‌دهنده موفقیت در ارائه خدمات دیجیتال، افزایش سطح دسترسی عمومی و همچنین صرفه‌جویی چشمگیر در وقت و هزینه مسافران است.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در تشریح ظرفیت‌های ناوگان مسافربری این استان ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه در قالب ۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافری در سطح استان همدان فعال هستند و رسالت جابه‌جایی ایمن مسافران به اقصی نقاط کشور را بر عهده دارند.

خدایوندی در پایان ضمن توصیه به استفاده از خدمات غیرحضوری برای تهیه بلیت، افزود: هم‌وطنان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا داشتن پیشنهاد و شکایت، مراتب را از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی ۱۴۱.ir و یا تماس با شماره تلفن شبانه‌روزی ۱۴۱ سامانه مرکز مدیریت راه‌ها ثبت و پیگیری کنند.