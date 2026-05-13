  1. استانها
  2. همدان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

جابه‌جایی ۳۰۰ هزار مسافر در ۴۵ روز نخست سال از مبدا همدان

جابه‌جایی ۳۰۰ هزار مسافر در ۴۵ روز نخست سال از مبدا همدان

همدان- رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان از جابه‌جایی افزون بر ۳۰۰ هزار مسافر برون‌شهری در فروردین و نیمه نخست اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خدایوندی با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در استان همدان اظهار کرد: در بازه زمانی فروردین تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری، افزون بر ۳۰۰ هزار مسافر در قالب ۲۸ هزار سرویس از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان همدان به سایر نقاط کشور جابه‌جا شده‌اند.

وی با تاکید بر استقبال گسترده شهروندان از خدمات الکترونیک افزود: در این مدت، ۲۶۵ هزار مسافر بلیت سفرهای برون‌شهری خود را به‌صورت آنلاین و غیرحضوری خریداری کردند که این آمار نشان‌دهنده موفقیت در ارائه خدمات دیجیتال، افزایش سطح دسترسی عمومی و همچنین صرفه‌جویی چشمگیر در وقت و هزینه مسافران است.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در تشریح ظرفیت‌های ناوگان مسافربری این استان ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه در قالب ۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافری در سطح استان همدان فعال هستند و رسالت جابه‌جایی ایمن مسافران به اقصی نقاط کشور را بر عهده دارند.

خدایوندی در پایان ضمن توصیه به استفاده از خدمات غیرحضوری برای تهیه بلیت، افزود: هم‌وطنان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا داشتن پیشنهاد و شکایت، مراتب را از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی ۱۴۱.ir و یا تماس با شماره تلفن شبانه‌روزی ۱۴۱ سامانه مرکز مدیریت راه‌ها ثبت و پیگیری کنند.

کد مطلب 6828509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه