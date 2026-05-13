استاندار بوشهر: راهکارهای بهبود معیشت ملوانان دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با اسکندر مومنی وزیر کشور با اشاره به فضای همدلی، انسجام و وفاق موجود در استان بوشهر اظهار کرد: امروز میان مردم، مسئولان، نخبگان، دست اندرکاران تامین امنیت و فعالان اقتصادی و مجموعههای مختلف استان، انسجام و همدلی مطلوبی برقرار است و این همگرایی زمینه ساز شتاب در روند توسعه و پیشرفت و غلبه بر چالشها و مشکلات می شود.
وی افزود: مردم استان بوشهر همواره در مقاطع مختلف، مرزبانان شایستهای برای میهن و پشتیبان نیروهای مسلح در دفاع از ملت بودهاند و در ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای اعتلای کشور نقش موثری ایفا کردهاند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بدون تردید امنیت و آرامش موجود در کشور و استان بوشهر مرهون مجاهدتها و ایثار نیروهای مسلح مقتدر ماست و همه ما مسئولان وظیفه داریم از این عزیزان و مردم حماسه ساز، حمایت و پشتیبانی کنیم.
زارع در ادامه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی استان در دوره جنگ تحمیلی اخیر در حوزههای مختلف اقتصادی، عمرانی و اجتماعی بیان کرد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، پروژههای عمرانی مهم استان متوقف نشده و روند عملیات اجرایی آنها استمرار داشته است.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات پرداخت که به سبب تسهیلات اتخاذ شده و کاهش موانع اداری و فرایندهای زمانبر، موجب شده کالاها در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص شود و برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و کالاهای واسطهای کارخانجات فراهم شود.
زارع یادآور شد: فعالسازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر از مطالبات مردم استان است که در دست پیگیری است.
زارع همچنین با اشاره به فعالیت ملوانان و لنجداران در جنگ تحمیلی سوم، خواستار اتخاذ راه حل جایگزین برای ملوانانی که معیشت شان بخاطر جنگ اخیر آسیب دیدهاند شد.
وی گفت: خسارات وارده به زیرساختها از جمله حوزه انرژی توسط دشمنان بر خلاف قوانین، مقررات و معاهدات بینالمللی است و انتظار بود سازمانهای بینالمللی این حملات را محکوم کنند.
