تاکید استاندار بوشهر بر تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر به تماس تلفنی معاون اول رئیس‌جمهور و اظهار رضایت دولت از خدمات صورت گرفته در عرصه تولید و خدمات‌ در استان بوشهر اشاره کرد.

وی از آمادگی دولت چهاردهم برای رسیدگی به پیشنهادات استان ها برای کاهش فرایندهای اداری برای امور تجارت و بازرگانی خبر داد و ضمن تقدیر از نقش مردم و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور بر تسهیل روند ترخیص کالاها در گمرکات و بنادر تأکید کرد.

وی ادامه داد: تخلیه و ترخیص کالاها نقشی مستقیم در زندگی مردم دارد، به‌ویژه در شرایط خاص و اضطرار جنگی که کشور در آن قرار گرفته است.

استاندار بوشهر با اشاره به حضور پرشور مردم استان در برنامه‌های ملی و مذهبی، افزود: مردم استان بوشهر همیشه فعالانه در صحنه میدان هستند؛ جلوه بارز آن حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمعه اخیر بود.

وی ادامه داد: نه‌تنها در مرکز استان، بلکه در تمامی شهرها و حتی روستاها، که با شعارهای همدلی، انسجام، استقامت و مقاومت، پیامی روشن از وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی ارسال کردند.

زارع ادامه داد: رزمندگان و نیروهای مسلح ما با اقتدار دشمنان را ناکام گذاشته‌اند و مردم نیز با روحیه انقلابی، اتحاد و مقاومت خود را نشان دادند که پشتیبان نیروهای مسلح هستند.

استاندار بوشهر با تجلیل از نقش فعالان اقتصادی در همراهی با مردم و نظام، تصریح کرد: فعالان اقتصادی همواره در کنار مردم و نیروهای مسلح بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط کمک کردند تا چرخه تولید و تأمین کالا متوقف نشود.

وی گفت: به همین دلیل تأکید می‌کنم باید تمامی دستگاه‌های اجرایی هر اقدامی که می‌تواند منجر به تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای مردم شود را در زمان مطلوب انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به لنج‌های تجاری و اجرای دقیق قانون مبادلات مرزی، خاطرنشان کرد: گمرک و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با تعامل و همکاری کامل عمل کنند تا کالاهای ملوانی در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص و در اختیار صاحبان کالا قرار گیرد؛ این همکاری، قدمی مؤثر در حمایت از مرزنشینان و رونق اقتصادی استان است.