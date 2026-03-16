۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

تاکید استاندار بوشهر بر تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای تجاری

تاکید استاندار بوشهر بر تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای تجاری

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: هر اقدامی که می‌تواند منجر به تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای مردم شود در زمان مطلوب انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر به تماس تلفنی معاون اول رئیس‌جمهور و اظهار رضایت دولت از خدمات صورت گرفته در عرصه تولید و خدمات‌ در استان بوشهر اشاره کرد.

وی از آمادگی دولت چهاردهم برای رسیدگی به پیشنهادات استان ها برای کاهش فرایندهای اداری برای امور تجارت و بازرگانی خبر داد و ضمن تقدیر از نقش مردم و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور بر تسهیل روند ترخیص کالاها در گمرکات و بنادر تأکید کرد.

وی ادامه داد: تخلیه و ترخیص کالاها نقشی مستقیم در زندگی مردم دارد، به‌ویژه در شرایط خاص و اضطرار جنگی که کشور در آن قرار گرفته است.

استاندار بوشهر با اشاره به حضور پرشور مردم استان در برنامه‌های ملی و مذهبی، افزود: مردم استان بوشهر همیشه فعالانه در صحنه میدان هستند؛ جلوه بارز آن حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمعه اخیر بود.

وی ادامه داد: نه‌تنها در مرکز استان، بلکه در تمامی شهرها و حتی روستاها، که با شعارهای همدلی، انسجام، استقامت و مقاومت، پیامی روشن از وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی ارسال کردند.

زارع ادامه داد: رزمندگان و نیروهای مسلح ما با اقتدار دشمنان را ناکام گذاشته‌اند و مردم نیز با روحیه انقلابی، اتحاد و مقاومت خود را نشان دادند که پشتیبان نیروهای مسلح هستند.

استاندار بوشهر با تجلیل از نقش فعالان اقتصادی در همراهی با مردم و نظام، تصریح کرد: فعالان اقتصادی همواره در کنار مردم و نیروهای مسلح بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط کمک کردند تا چرخه تولید و تأمین کالا متوقف نشود.

وی گفت: به همین دلیل تأکید می‌کنم باید تمامی دستگاه‌های اجرایی هر اقدامی که می‌تواند منجر به تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای مردم شود را در زمان مطلوب انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به لنج‌های تجاری و اجرای دقیق قانون مبادلات مرزی، خاطرنشان کرد: گمرک و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با تعامل و همکاری کامل عمل کنند تا کالاهای ملوانی در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص و در اختیار صاحبان کالا قرار گیرد؛ این همکاری، قدمی مؤثر در حمایت از مرزنشینان و رونق اقتصادی استان است.

