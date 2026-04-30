  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۳۸

بهره مندی بیش از ٨١ هزار نفر از خدمات طرح فاخر هلال احمر کرمان 

کرمان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمان از برگزاری بیست و ششمین دوره طرح ملی خدمات بشردوستانه فاخر خبر داد و گفت: بیش از ٨١ هزار نفر از خدمات این طرح در ٨ شهرستان این استان بهره مند شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح گفت: اعضای جوانان هلال احمر در طرح ملی فاخر به مدت ١۶ روز همزمان با جنگ رمضان در ٨ شهرستان به مسافرین استان کرمان خدمت رسانی کردند.

وی با اشاره به بهره وری ٨١ هزار و ٣٨٩ نفر از خدمات طرح ملی فاخر افزود: اعضای جوانان هلال احمر شهرستان های کرمان، جیرفت، بم، انار، بافت، بردسیر، ماهان و راین خدمات ایمنی و سلامت، فضای دوستدار کودک و هم چنین اقلام فرهنگی و آموزشی ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان ادامه داد: ۵۴ هزار و ٩٢١ نفر از خدمات امدادی، غربالگری فشارخون، اطلاع رسانی و پویش بهرفت بهره مند شدند.

وی با اشاره به برپایی خیمه نماز و مراجعه ٨٢١ نمازگزار به این خیمه ها خاطرنشان کرد: ٧ هزار و ٨٣۵ نفر از خدمات فضای دوستدار کودک بهره مند شدند.

لازم به ذکر است ١٧ هزار و ٨١٢ مورد اقلام فرهنگی و آموزشی نیز در بین مسافرین توزیع شده است.

کد مطلب 6815737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها