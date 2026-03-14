۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲

بهره مندی ۱۸ هزار نفر از خدمات درمانی و دارویی هلال احمر کرمان

بهره مندی ۱۸ هزار نفر از خدمات درمانی و دارویی هلال احمر کرمان

کرمان- معاون بهداشت‌، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر کرمان از ارائه خدمات درمانی و دارویی به بیش از ١٨ هزار نفر در طی ١۵ روز گذشته در سراسر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اشرف گنجویی، شنبه شب به خبرنگاران گفت: از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی و حملات هوایی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران از ٩ اسفندماه جاری، تمامی مراکز درمانی و داروخانه های جمعیت هلال احمر استان کرمان به صورت مستمر و مداوم درحال خدمت رسانی هستند.

وی با اشاره به بهره وری ١٨ هزار و ٣٧٧ نفر از خدمات درمانی و دارویی هلال احمر در سراسر استان، افزود: بیشترین مراجعه کنندگان در حوزه دارو به تعداد ١٢ هزار و ٨۶ نفر به داروخانه‌های هلال احمر بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۵ هزار و ۵۵٣ نفر به مراکز درمانی، ٢٩۴ نفر نیز به مراکز فیزیوتراپی، شنوایی و بینایی سنجی مراجعه کردند.

اشرف گنجویی، تصریح کرد: همچنین ٢٣٣ نفر مراجعین ارتوپدی فنی، ١٠٣ نفر مراجع کار درمانی، ٣۶ نفر مراجع گفتار درمانی و ٧٢ نفر به مراکز واکسیناسیون هلال احمر مراجعه کردند.

کد خبر 6774940

