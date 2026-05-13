۱۰ مصدوم در سانحه برخورد اتوبوس با تریلی در آزادراه قزوین-زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی خانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ساعت ۴ بامداد ۲۳ اردیبهشت‌ماه، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۸ آزادراه قزوین-زنجان، حوالی مجتمع خدمات رفاهی ترنج بلافاصله ماموران گشت پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در مسیر تبریز به تهران، از پشت سر با یک دستگاه تریلی حامل سنگ معدنی برخورد می‌کند که پس از آن در حاشیه راه متوقف می‌شود.

رئیس پلیس راه قزوین با اشاره به آمار مصدومان تصریح کرد: از مجموع ۱۶ نفر سرنشین این اتوبوس، ۱۰ نفر به دلیل نبستن کمربند ایمنی مصدوم شدند که توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل و از این تعداد ۲ نفر به صورت سرپایی مداوا و ۸ نفر بستری شدند.

سرهنگ تقی خانی با بیان اینکه علت تامه این حادثه خستگی و خواب‌آلودگی و عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس اعلام شده است، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی نباید در حالت خستگی رانندگی کنند و نقش استفاده از کمربند ایمنی در پیشگیری از صدمات بسیار حائز اهمیت است.

رئیس پلیس راه افزود: با توجه به تقصیر راننده اتوبوس در بروز حادثه نسبت به ضبط دفترچه کار راننده اتوبوس اقدام گردیده و حداقل به مدت ۴ ماه از رانندگی محروم خواهد شد.