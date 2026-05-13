به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با راه‌اندازی و بهره‌برداری از دو خط فعال در کارخانه بازیافت کاغذ، روزانه حدود ۴۰ تن کاغذ بازیافتی تولید می‌کند؛ اقدامی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز صنایع بسته‌بندی، نقش مهمی در کاهش قطع درختان و حفاظت از محیط زیست ایفا می‌کند.

بر اساس اعلام این سازمان، کارخانه بازیافت کاغذ با دو خط تولید شامل یک خط ۱۵ تنی و یک خط ۲۵ تنی فعالیت می‌کند و مجموع تولید روزانه آن به حدود ۴۰ تن کاغذ بازیافتی می‌رسد.

این میزان تولید، مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بسته‌بندی را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، فشار بر منابع طبیعی و جنگل‌های کشور را کاهش می‌دهد.

کارشناسان حوزه محیط زیست معتقدند که بازیافت کاغذ نقش قابل توجهی در حفظ منابع طبیعی دارد؛ به‌گونه‌ای که برای تولید هر تن کاغذ از چوب، به طور متوسط حدود ۱۷ اصله درخت قطع می‌شود. در مقابل، بازیافت کاغذهای باطله و مقواهای دورریز می‌تواند از قطع این درختان جلوگیری کرده و آن‌ها را دوباره به چرخه تولید بازگرداند.

کاغذهای بازیافتی تولید شده در این کارخانه، پس از فرآوری به مواد اولیه مورد استفاده در تولید انواع کارتن و بسته‌بندی تبدیل می‌شوند. این محصولات در صنایع مختلف از جمله بسته‌بندی لوازم خانگی مانند یخچال، تلویزیون و اجاق گاز، همچنین بسته‌بندی کفش و سایر کالاها کاربرد دارند.

موفقیت این فرآیند تا حد زیادی به مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند از مبدأ وابسته است. هر برگ کاغذ یا قطعه مقوایی که به‌درستی تفکیک و به چرخه بازیافت وارد شود، می‌تواند به ماده‌ای ارزشمند برای تولید دوباره تبدیل شود و در عین حال از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کند.

مشارکت شهروندان در جمع‌آوری و تحویل پسماندهای خشک، علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده و سلامت نسل‌های بعدی محسوب می‌شود.

افزایش فرهنگ تفکیک پسماند می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی، مدیریت بهتر منابع و توسعه پایدار شهری داشته باشد.