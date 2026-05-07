به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمدادی در آیین بهره‌برداری از ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری همراه با آغاز عملیات اجرایی کارخانه بازیافت خاک، نخاله و ضایعات عمرانی و سایت تولید کود کمپوست میامی که در بوستان جهانشهر برگزار شد، اظهار کرد: در این دوره ۵ ساله شورا و مدیریت شهری ۳۷ پروژه در حوزه پسماند انجام شده است.

رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد افزود: شهرداری در حوزه پسماند خشک و جمع‌آوری از درب منازل و اصناف کار بزرگی را انجام داد. روزی که شورا را تحویل گرفتیم مشترکین جمع‌آوری پسماند از درب منازل ۳۳ هزار مشترک بود که امروز به ۵۰۰ هزار مشترک رسیده است. سامانه‌ها فعال هستند و به محض تماس با سامانه نیروها اعزام می‌شوند. هفت شرکت در این زمینه داریم و شرکت هشتم در مسیر عقد قرارداد است تا جمع‌آوری آنلاین را انجام دهد.

وی بیان کرد: سایت میامی ما سایت فراملی است و از کشورهای دیگر در این سایت آموزش می‌بینند. با طرح‌هایی که اشاره شد قطعا کاهش دفن زباله را خواهیم داشت. کارخانه بیوگاز نیز به محیط زیست شهری کمک می‌کند که تا ۵ الی ۶ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در حوزه زیرزمینی هم تدابیری اندیشیده شده تا به هیچ عنوان شیرابه وارد زمین نشود.

کریمدادی با بیان اینکه مشهد تمیزترین شهر کشور است، عنوان کرد: این تمیزی به برکت همکارانی است که زحمت می‌کشند. اما مشهد پاک‌ترین شهر نیست، باید تلاش کنیم که شهری پاک شود. هوای مشهد هوای خوبی نیست.