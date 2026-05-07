به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه طی مراسمی با حضور غلامحسین مظفری و جمعی از مدیران ارشد استانی و شهری، ضمن رونمایی از ۱۴۷ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی جدید با احتساب مشارکت بخش خصوصی به ارزش دفتری ۹۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان خدمات شهری مشهد، عملیات اجرایی دو پروژه زیست‌محیطی شامل کارخانه بازیافت خاک و نخاله ساختمانی با ظرفیت روزانه ۲۰۰۰ تن و کارخانه کمپوست ۵۰۰ تنی نیز به‌طور رسمی آغاز شد.

استاندار خراسان رضوی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل، از حضور خانواده‌های معظم شهدا در جلسه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که مسئولان با عملکرد خود، پیروان واقعی راه این عزیزان باشند.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور، سال ۱۴۰۴ را سالی با فراز و فرودهای بسیار توصیف کرد و ادامه داد: در سال گذشته لحظات سخت و دشواری از جمله جنگ دوازده روزه، وقایع تلخ دی‌ماه و جنگ تحمیلی در انتهای سال را که همچنان در میانه آن هستیم، سپری کردیم. اما به لطف خداوند و عنایت ویژه امام رضا (ع)، خراسان رضوی با وجود همه سختی‌ها سال خوبی را پشت سر گذاشت و در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به میانگین کشوری وضعیت مناسب‌تری داشت و در صدر قرار گرفت.

مظفری با تأکید بر جایگاه ویژه مشهد، اظهار داشت: از خراسان رضوی و مشهد چنین توقعی وجود دارد. مشهد در بسیاری از موضوعات الگو و در صدر جداول است و به عنوان یک کلان‌شهر با ویژگی‌های خاص، مرکز یک حوزه تمدنی بزرگ یعنی خراسان بزرگ محسوب می‌شود که نه تنها ایران، بلکه کشورهای حوزه آسیای میانه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرساخت‌های این شهر باید بتواند به تمام این مناطق کمک کند و در ایام اخیر نیز مشهد و خراسان رضوی این جایگاه را به خوبی نشان داده‌اند.

استاندار خراسان رضوی جهاد مقدس همکاران شهرداری را در شرایط فعلی، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم تعریف کرد و گفت: مردم در تمام صحنه‌ها حضور فعال داشته‌اند و وظیفه ما قدردانی و کمک به ایشان است. مجموعه شورای شهر و شهرداری مشهد با تدبیر و مدیریت صحیح، در شرایط بحرانی و جنگی به موضوعات زیرساختی و اساسی پرداختند. در حالی که می‌توانستند با توجیه شرایط از کنار این مسائل عبور کنند، این سرمایه‌گذاری سنگین را انجام دادند که مایه برکت برای شهر و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد بود.

وی با اشاره به بازدیدهای رسمی و غیررسمی خود از پروژه‌های شهرداری طی یک سال و نیم گذشته، این اقدامات را مؤثر خواند و افزود: در حوزه‌های مهمی همچون مسائل زیست‌محیطی، مدیریت پسماند و احداث واحدهایی برای تبدیل نخاله‌ها و زباله‌ها به کالاهای ارزشمند، کارهای اساسی در حال انجام است. تلاش ما این است که ضمن کاهش تولید زباله، پسماند تولیدی را به خوبی مدیریت، تفکیک و به چرخه تولید بازگردانیم.

مظفری با تأکید بر حمایت کامل مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان از مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: من و همکارانم بدون هیچ تردیدی در کنار مدیریت شهری هستیم تا به اتفاق، قدم‌های مؤثر و خدمات مثبتی را برای مردم برداریم.