به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات این بنیاد در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: با توجه به وظیفه ذاتی بنیاد مسکن، از همان روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی سوم، ستادهای بازسازی در استانهایی که مورد هدف قرار گرفته بودند، فعال شدند و فرآیند ارزیابی واحدهای آسیبدیده از همان روز نخست آغاز شد.
وی افزود: در همان روزهای ابتدایی تصمیم بر این شد که شهرداری تهران متولی ارزیابی، بازسازی و سایر امور مربوط به شهر تهران باشد و مسئولیت سایر شهرها و روستاهای آسیبدیده برعهده بنیاد مسکن قرار گیرد.
جودی بیان کرد: دولت در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ مصوبهای صادر کرد که براساس آن، کلانشهرها به شهرداریها واگذار شدند. بر این اساس، تهران که پیشتر نیز جدا شده بود، رسماً به شهرداری تهران واگذار شد و مسئولیت سایر مناطق همچنان برعهده بنیاد مسکن باقی ماند.
اتمام ارزیابی ۱۲۲ هزار واحد آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن ادامه داد: از همان روز نخست، ارزیابی واحدهای خسارتدیده آغاز شد و همزمان با ارزیابیها، عملیات بازسازی نیز در مناطق آسیبدیده کلید خورد. در مجموع، ۲۰۵ شهر و ۱۷۰ روستا دچار آسیب شدند و تاکنون فرآیند ارزیابی تقریباً به پایان رسیده و حتی لکهگیریهای نهایی نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۱۲۲ هزار واحد مورد ارزیابی قرار گرفته و برای این تعداد، فرم ارزیابی تکمیل شده است که از این تعداد، ۲۰ هزار واحد مربوط به خسارت اسباب و اثاثیه منازل بوده و ۱۰۲ هزار واحد نیز واحدهای مسکونی آسیبدیده هستند. از مجموع واحدهای آسیبدیده، حدود هزار و ۲۰۰ هزار واحد نیازمند احداث مجدد هستند و سایر واحدها به تعمیرات نیاز دارند.
جودی یادآور شد: در مصوبه دولت که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ شد، موضوع تعمیر واحدهای دارای خسارت جزئی و همچنین اسکان موقت خانوارها تعیین تکلیف شد، که حدود ۲۲۰۰ خانوار نیازمند اسکان موقت بودند که این خانوارها شامل افرادی میشدند که یا واحد مسکونی آنها بهطور کامل تخریب شده بود و یا واحدهای تعمیری آنها به دلیل زمانبر بودن عملیات تعمیرات، امکان سکونت نداشتند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: با همکاری صندوق ملی توسعه مسکن و بانک مسکن، منابع مالی لازم تأمین شد و بنیاد مسکن تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن را به خانوارهای مشمول پرداخت کرد.
۱۸۰۰ خانوار وام اسکان موقت دریافت کردند
وی ادامه داد: میزان تسهیلات قرضالحسنه در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۶۰۰ میلیون تومان و در مراکز استانها ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شد؛ از مجموع ۲۲۰۰ خانوار متقاضی اسکان موقت، تاکنون ۱۸۰۰ خانوار موفق به دریافت تسهیلات و تأمین مسکن شدهاند و روند پرداختها ادامه دارد.
جودی تاکید کرد: پیشبینی میشود تا ۱۰ روز آینده، تمامی واحدهایی که نیاز به اسکان موقت دارند، تعیین تکلیف و ساماندهی شوند.
۳۹ هزار واحد خسارتدیده به چرخه سکونت بازگشت
وی با تشریح روند بازسازی مناطق آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، گفت: واحدهای تعمیری در سه گروه «الف»، «ب» و «ج» دستهبندی شدند که گروه «ج» شامل واحدهایی با خسارتهای جزئی مانند شکستگی شیشه، آسیب به در و پنجره و تعمیرات محدود بود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن یادآور شد: حدود ۴۳ تا ۴۴ هزار واحد در گروه «ج» قرار داشتند که با تأمین اعتبار انجامشده، تعمیرات ۳۹ هزار واحد به پایان رسیده و ساکنان مجدداً به منازل خود بازگشتهاند. مصوبه مربوط به بازسازی واحدهایی که نیازمند احداث مجدد یا تعمیرات اساسی هستند، حدود ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ به هیئت دولت ارسال شده و تمامی اقدامات کارشناسی آن انجام شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود طی روزهای آینده تکلیف این واحدها نیز مشخص شود و بخش عمده جبران خسارتها بهصورت کمک بلاعوض تأمین شود. بنیاد مسکن منتظر ابلاغ نهایی مصوبه نمانده و در برخی استانها عملیات احداث واحدهای جدید آغاز شده است.
جودی گفت: عملیات ساخت این واحدها با مشارکت خیرین، بنیاد مسکن و خانوادههای آسیبدیده در حال انجام است و در صورت ابلاغ سریعتر مصوبه دولت، تعمیر واحدهای خسارتدیده تا پایان امسال و تکمیل واحدهای احداثی تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد اصلی بنیاد مسکن، پرداخت بخش عمده جبران خسارتها بهصورت کمک بلاعوض است، اما میزان دقیق ارقام پس از تصویب و اعلام دولت مشخص خواهد شد.
