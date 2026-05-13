احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی درباره افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمکودیعه مسکن خبر داد و گفت: بانک مرکزی در قالب یک بخشنامه رسمی، افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را در راستای حمایت از مستأجران و مدیریت بازار اجارهبها ابلاغ کرده است.
وی افزود: بر این اساس، منابع اختصاصیافته به این تسهیلات از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به افزایش سقف کلی تسهیلات، سهمیه تخصیصیافته به بانکها نیز متناسب با ارقام جدید افزایش یافته و مبنای پرداخت وام ودیعه مسکن قرار خواهد گرفت.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس این ابلاغیه، سقف فردی تسهیلات کمکودیعه مسکن در تهران ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: این تصمیم در چارچوب اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها اتخاذ شده و منابع آن نیز از محل تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تأمین میشود.
احسان مسعودی در ادامه با اشاره به نحوه ثبتنام متقاضیان گفت: فرآیند معرفی متقاضیان واجد شرایط مطابق روال گذشته از طریق سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و بانکها صرفاً بر اساس معرفی رسمی این سامانه مجاز به پرداخت تسهیلات هستند. هدف از این سازوکار، جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات و افزایش شفافیت در دسترسی مستأجران به وام ودیعه مسکن است.
وام ودیعه مسکن بر اساس تورم ۳۲ درصدی بهروزرسانی شد
مسعودی همچنین به مبنای افزایش سقف تسهیلات اشاره کرد و گفت: سقف فردی وام ودیعه مسکن بر اساس نرخ تورم نقطهبهنقطه مسکن در اسفندماه سال ۱۴۰۴ که از سوی مرکز آمار ایران ۳۲.۱ درصد اعلام شده، بهروزرسانی و به تفکیک مناطق جغرافیایی تعیین شده است.
وی تصریح کرد: ابلاغ این سیاست در شرایطی انجام میشود که در آستانه فصل جابجایی و انعقاد قراردادهای جدید مستاجران بوده و این اقدام میتواند بخشی از نیاز نقدینگی خانوارها را پوشش دهد.
۳۶۹ هزار فقره وام ودیعه مسکن در یک سال پرداخت شد
مسعودی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در اجرای این طرح گفت: بر اساس آمار مثبوت در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن در یک سال گذشته، مجموعاً ۳۶۹ هزار و ۴۰۸ فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده و حجم کل منابع پرداختی به رقم قابل توجه ۷۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان رسیده است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش سقف تسهیلات کمکودیعه مسکن، تسهیل شرایط پرداخت و همچنین تسریع در فرآیند تخصیص منابع میتواند نقش مؤثرتری در کنترل فشار بازار اجاره و حمایت از مستأجران ایفا کند و اثرگذاری نهایی این سیاست به میزان همکاری شبکه بانکی بستگی دارد.
نظر شما