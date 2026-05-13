عزم جدی برای تشدید نظارت بر بازار؛ دادستان گناوه دستور ویژه صادر کرد

رضی الدین حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه و تنظیم بازار، اظهار کرد: در پی افزایش شکایات مردمی و نگرانیها از نوسانات اخیر بازار، دستور ویژهای برای تشدید نظارتها و تشکیل گشتهای مشترک با هدف مقابله قاطع با پدیدههای نامطلوب اقتصادی نظیر گرانفروشی و احتکار صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه افزود: با توجه به گزارشهای واصله و حساسیت موضوع، همه دستگاههای نظارتی مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف موظف شدهاند با تشکیل گشتهای مشترک و حضور میدانی در سطح بازار، انبارها و مراکز توزیع کالا، به صورت مستمر و فراگیر بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کنند.
وی با اشاره به لزوم گزارشدهی هفتگی از سوی این نهادها، افزود: نتایج این گشتها، شامل شناسایی موارد تخلف، میزان برخوردها و تأثیرات اقدامات انجام شده، باید به صورت منظم به دستگاه قضایی ارسال شود تا روند نظارتها و اصلاحات لازم در بازار با دقت پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب گناوه با بیان اینکه پدیدههایی چون گرانفروشی و احتکار کالا می تواند از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق شهروندان باشد، تأکید کرد: هیچ فرد یا واحد صنفی حق ندارد با سوء استفاده از شرایط و ایجاد تنش در بازار، به معیشت مردم و ثبات اقتصادی جامعه ضربه وارد کند، دستگاه قضایی با اینگونه اقدامات برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
حاجیزاده، ضمن تأکید بر لزوم برخورداری آحاد جامعه از امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به مایحتاج ضروری، خاطرنشان کرد: وظیفه ما صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تلاش برای ایجاد بازاری سالم، باثبات و عادلانه است و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی گفت: این دستور قضایی در راستای حفظ آرامش بازار داخلی، حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در چرخه تأمین و توزیع کالا صورت گرفته است و انتظار میرود با اجرای مؤثر آن، شاهد بهبود وضعیت بازار و رفع نگرانیهای موجود باشیم.
