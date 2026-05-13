عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مامای نمونه کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ارزیابی‌های دقیق وزارت بهداشت در سطح ملی، یکی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق به کسب عنوان مامای نمونه کشوری شد. این موفقیت افتخار جدیدی را در کارنامه علمی و درمانی استان به ثبت رسانده است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی مراسمی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های علمی سرکار خانم کوثر قادری قدردانی کرد. این عضو هیأت علمی با تکیه بر دانش تخصصی و تعهد کاری خود توانست در میان برگزیدگان برتر این حوزه در سطح کشور قرار گیرد.

شاخص‌های انتخاب این مامای نمونه فراتر از وظایف جاری بوده و بر اساس امتیازات کسب شده در حوزه‌های مختلفی همچون کیفیت آموزش بالینی به دانشجویان مامایی و نگارش مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین‌المللی صورت گرفته است.

همچنین تالیف کتاب‌های تخصصی و درخشش در جشنواره‌های مختلف علمی از دیگر دلایل این انتخاب ملی بوده است. نکته حائز اهمیت در سوابق ایشان، برخورداری از سوابق درخشان در عملیات‌های حساس نجات جان مادران در حین فعالیت‌های بالینی است که نقشی تعیین‌کننده در این گزینش داشت.

تجلیل از این چهره دانشگاهی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای علمی و توانمندی نیروی انسانی در غرب کشور است. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای کادر درمان و دانشجویان استان جهت دستیابی به استانداردهای بالای مراقبتی و آموزشی فراهم آورد.