به گزارش خبرنگار مهر، بهتاش خانیآباد مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ظهر شنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از این مجموعه، با اشاره به اهمیت خدمات تخصصی این نهاد اظهار کرد: پزشکی قانونی کرمانشاه از نظر دقت کارشناسی و کیفیت ارائه نظرهای تخصصی، جایگاه برجستهای در کشور دارد.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار بازدید نماینده عالی دولت در استان از این مجموعه انجام شده است، افزود: این موضوع را اتفاقی مثبت و مهم میدانیم و امیدواریم نتایج آن در بهبود روند خدماترسانی مشهود باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به گستره خدمات این نهاد تصریح کرد: در تمام شهرستانهای استان به جز ثلاث باباجانی، مراکز پزشکی قانونی فعال هستند و استان از نظر پوشش خدمات در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: سالانه بیش از دو هزار مورد معاینه جسد در استان انجام میشود که بخش قابل توجهی از آن بدون نیاز به نمونهبرداری و صرفاً با معاینه تخصصی تعیین تکلیف میشود.
خانیآباد افزود: همچنین سالانه حدود ۴۵ هزار معاینه بالینی در حوزههای مختلف توسط کارشناسان این مجموعه انجام میگیرد که حجم بالای مأموریتها را نشان میدهد.
وی با تأکید بر جایگاه علمی و تخصصی این مجموعه گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، پزشکی قانونی کرمانشاه از نظر کیفیت کارشناسی در میان استانهای برتر کشور قرار دارد و گزارشهای آن مورد اعتماد کامل دستگاه قضایی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه مهمترین چالش این مجموعه را کمبود نیروی متخصص و محدودیت فضای فیزیکی عنوان کرد و افزود: ساختمان فعلی که مربوط به دهههای گذشته است، پاسخگوی نیازهای امروز نیست.
وی در ادامه به برنامه جابهجایی سالن تشریح اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز در محدوده آرامستان تأمین شده و اعتبارات لازم نیز برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده که بخشی از آن تخصیص یافته است.
خانیآباد در پایان خاطرنشان کرد: انتقال این مجموعه به محل جدید و توسعه زیرساختها میتواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کرده و کیفیت خدمات تخصصی را بیش از پیش ارتقا دهد.
