۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

خانی‌آباد: پزشکی قانونی کرمانشاه در کیفیت کارشناسی جزو برترهاست

کرمانشاه - مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: این مجموعه از نظر کیفیت کارشناسی و دقت در ارزیابی‌ها در زمره برترین‌های کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهتاش خانی‌آباد مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ظهر شنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از این مجموعه، با اشاره به اهمیت خدمات تخصصی این نهاد اظهار کرد: پزشکی قانونی کرمانشاه از نظر دقت کارشناسی و کیفیت ارائه نظرهای تخصصی، جایگاه برجسته‌ای در کشور دارد.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار بازدید نماینده عالی دولت در استان از این مجموعه انجام شده است، افزود: این موضوع را اتفاقی مثبت و مهم می‌دانیم و امیدواریم نتایج آن در بهبود روند خدمات‌رسانی مشهود باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به گستره خدمات این نهاد تصریح کرد: در تمام شهرستان‌های استان به جز ثلاث باباجانی، مراکز پزشکی قانونی فعال هستند و استان از نظر پوشش خدمات در سطح مطلوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: سالانه بیش از دو هزار مورد معاینه جسد در استان انجام می‌شود که بخش قابل توجهی از آن بدون نیاز به نمونه‌برداری و صرفاً با معاینه تخصصی تعیین تکلیف می‌شود.

خانی‌آباد افزود: همچنین سالانه حدود ۴۵ هزار معاینه بالینی در حوزه‌های مختلف توسط کارشناسان این مجموعه انجام می‌گیرد که حجم بالای مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر جایگاه علمی و تخصصی این مجموعه گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، پزشکی قانونی کرمانشاه از نظر کیفیت کارشناسی در میان استان‌های برتر کشور قرار دارد و گزارش‌های آن مورد اعتماد کامل دستگاه قضایی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه مهم‌ترین چالش این مجموعه را کمبود نیروی متخصص و محدودیت فضای فیزیکی عنوان کرد و افزود: ساختمان فعلی که مربوط به دهه‌های گذشته است، پاسخگوی نیازهای امروز نیست.

وی در ادامه به برنامه جابه‌جایی سالن تشریح اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز در محدوده آرامستان تأمین شده و اعتبارات لازم نیز برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده که بخشی از آن تخصیص یافته است.

خانی‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: انتقال این مجموعه به محل جدید و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کرده و کیفیت خدمات تخصصی را بیش از پیش ارتقا دهد.

    کرمانشاهی IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا پیگیری فرمایید تکمیل سوله بحران و سالن تشریح و آزمایشگاه پزشکی قانونی آرامستان باغ فردوس کرمانشاه بالاخره چه تکمیل و بهره برداری می رسد ؟؟؟؟؟؟

