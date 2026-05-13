اسما سندک‌زهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ۲۰ هزار قطعه بچه‌ماهی از گونه‌های کپور و آمور در روستای مرزی گزاویز از توابع بخش آشار تولید و در ۴۰ باب استخر شهرستان مهرستان توزیع شد.

رئیس اداره شیلات مهرستان این میزان بچه‌ماهی در قالب پروژه بوزن‌رسانی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های آبی منطقه و ایجاد چرخه پرورش ماهی در روستای گزاویز تولید شده است.

وی افزود: اجرای این طرح در دومین سال فعالیت خود قرار دارد و تداوم آن نشان‌دهنده موفقیت روند تولید و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای پرورش ماهی در شهرستان مهرستان است.

رئیس اداره شیلات مهرستان با بیان اینکه گونه‌های کپور و آمور به دلیل بازده مناسب و سازگاری با شرایط منطقه انتخاب شده‌اند، گفت: هدف اصلی اجرای این پروژه، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای ساکنان منطقه است.

سندک‌زهی تصریح کرد: این طرح علاوه بر بهبود معیشت خانوارها، زمینه‌ساز رونق اقتصادی در مناطق مرزی شهرستان مهرستان خواهد بود.