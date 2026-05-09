سراوان؛ نگین سبز سیستان و بلوچستان و قطب تولید خرما

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در شهرستان سراوان، یکی از گرم‌ترین و پر محصول‌ترین مناطق استان سیستان و بلوچستان، خرما به‌عنوان اصلی ترین محصول کشاورزی و ستون اصلی معیشت بسیاری از خانواده‌ها شناخته می‌شود.

شرایط آب‌وهوایی خاص این منطقه بستری طبیعی و مناسب برای تولید خرمایی با کیفیت بالا فراهم کرده است؛ گونه‌های مختلف خرما مانند مضافتی، ربی، هلیله و زاهدی در سراوان کشت می‌شوند که هرکدام به‌دلیل شیرینی طبیعی، بافت لطیف و ماندگاری بالا، در بازارهای داخلی و حتی بین‌المللی به فروش می رسد.

خرمای سراوان به‌دلیل طعم خاص و ارزش تغذیه‌ای بالا، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ حفظ و توسعه این محصول نه تنها در جهت افزایش درآمد کشاورزان، بلکه در پایداری اقتصادی خانواده‌های منطقه نقشی اساسی دارد.

حفاظت از این محصول در حقیقت حفاظت از معیشت هزاران خانواده و تضمین پایداری اقتصاد محلی در یکی از ظرفیت‌دارترین مناطق جنوب شرق کشور است.

«خرما» ۸۰ درصد محصولات کشاورزی سراوان را تشکیل می دهد

ایرج رستم زهی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سراوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خرما مهمترین محصول کشاورزی سراوان است؛ در واقع شهرستان سراوان قطب تولید خرما استان است؛ حدود ۸۰ درصد تولیدات کشاورزی شهرستان سراوان مربوط به محصول خرما است.

وی ادامه داد: شرایط اقلیمی مناسب منطقه موجب شده تا خرمای سراوان از کیفیت و طعم بی‌نظیری برخوردار باشد؛ از دیرباز، خرمای سراوان به کشورهای خلیج فارس، هند، پاکستان، و کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود.

مدیرجهاد کشاورزی سراوان بیان کرد: محصولات خرما از سراوان به استان‌های آذربایجان غربی و شرقی ارسال و از آنجا به ترکیه نیز صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: خرما ربی سراوان از شهرت جهانی برخوردار است؛ این خرما نه تنها ارگانیک است، بلکه به دلیل داشتن شیرینی متعادل و بافت نرم، مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

خرمای سروان فرصتی برای تور های گردشگری

رستم زهی بیان کرد: همچنین، خرمای سراوان به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی مانند نازک بودن پوست، براق بودن، گوشت نرم، و رطوبت مناسب، به عنوان یکی از باکیفیت‌ترین خرماها در کشور مطرح است؛ این ویژگی‌ها موجب شده تا خرمای سراوان در بازارهای داخلی و خارجی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شهرستان سراوان از نظر مکانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ این شهرستان به عنوان یک مرکز عمده تولید خرما در سیستان و بلوچستان، نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و خارجی کشور دارد؛ با توجه به پتانسیل‌های موجود در این منطقه، برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه بیشتر کشاورزی و صنایع مرتبط با خرما در حال انجام است.

مدیرجهاد کشاورزی سراوان در پایان افزود: شهرستان سراوان ظرفیت بسیار بالایی در رونق و توسعه تورهای گردشگری هم در فصل گرده افشانی، خوشه آرایی، خرماچینی و هامین دارد؛ و می تواند گردشگر بیشتری را جذب کند.

سالانه ۲۵ هزارتن خرما درجه یک در سراوان تولید می شود

بابک خسروی، معاون فنی جهادکشاورزی سراوان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ارزش خرما سراوان بیان کرد: بر اساس آمار و پیش‌بینی‌ها، شهرستان سراوان سالانه حدود ۲۵ هزار تن محصول خرما تولید می‌کند که بیش ۷۰ درصد آن به خارج از کشور و دیگر نقاط ایران صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: درآمد حاصل از نخل‌داری در این منطقه به طور متوسط از هر نخل، بین ۵ تا ۸ میلیون تومان برآورد شده است؛ با هدف افزایش درآمد خانوارهای نخل‌دار، برنامه‌ریزی‌هایی برای فرآوری و تولید محصولات جانبی خرما نیز در حال انجام است.

خسروی گفت: پیش‌بینی می‌شود که با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزش افزوده محصول خرما تا پنج برابر افزایش یابد؛ علاوه بر توسعه کشاورزی، سراوان ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دارد.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما برای افزایش ارزش افزوده

وی بیان کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به عنوان یک حلقه مهم در زنجیره تولید تا مصرف نهایی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ این صنایع می‌توانند از خام‌فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده محصولات را افزایش دهند.

معاون فنی جهادکشاورزی سراوان گفت: در حال حاضر تنها بخشی از محصول فرآوری می‌شود این درحالی است سراوان ظرفیت تولید محصولات فرآوری را دارد؛ جهاد کشاورزی شهرستان در تلاش است با همکاری بخشی خصوصی این ظرفیت را به طور کامل و ویژه فعال کند.

وی در پایان افزود: مردم سراوان، توانسته‌اند تا حدود ۸۰ درصد ظرفیت بسته‌بندی و نگهداری خرماست را بالا ببرند و ارزش افزوده بیشتری را در شهرستان حفظ کنند؛ همچنین برای حفظ این ارزش افزوده در نظر داریم با برگزاری کلاس های ترویجی و افزایش آگاهی نخلداران ارزش افزوده و سرمایه بیشتری را در شهرستان حفظ کنیم.