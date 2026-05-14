علی فهرجی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: به مناسبت هفته هلالاحمر، مانور ترکیبی امداد و نجات با حضور نیروهای امدادی، نجاتگران و دستگاههای امدادرسان در شهرستان مهرستان برگزار شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر مهرستان افزود: در این مانور، سناریوهای مختلفی از جمله امدادرسانی در تصادفات جادهای، مقابله با آثار حملات هوایی، برپایی اردوگاه اسکان اضطراری و عملیات جستوجو و نجات آوار به اجرا درآمد.
فهرجی هدف از اجرای این مانور را افزایش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، هماهنگی بین دستگاههای امدادی و ارتقای توان پاسخگویی در شرایط بحرانی عنوان کرد و گفت: اجرای چنین برنامههایی نقش مهمی در آمادگی نیروها برای مقابله با حوادث احتمالی دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر مهرستان خاطرنشان کرد: در این مانور، تیمهای تخصصی امداد و نجات توانمندیها و تجهیزات خود را در شرایط شبیهسازی شده به نمایش گذاشتند و روند امدادرسانی در کمترین زمان ممکن انجام شد.
وی در پایان از همکاری تمامی دستگاههای مشارکتکننده و تلاش نیروهای امدادی تقدیر کرد.
