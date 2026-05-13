به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقالۀ سی‌امین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا با عنوان «هویت ایرانی؛ سابقه تاریخی و عقلانی و آفرینش تمدن» تمدید شد. تقویم جدید همایش بشرح ذیل خواهد بود:

مهلت ارسال چکیده مقالات: 11/4/1405

مهلت ارسال اصل مقالات: 31/5/1405

زمان برگزاری: اول مهرماه 1405

این همایش با کد اختصاصی ۶۹۶۵۶ـ۰۵۲۶۰ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده و مقالات پذیرفته‌شده همایش دارای درجه علمی خواهند بود.

بدین وسیله از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید با ارائه مقاله دربارۀ موضوعات پیشنهادی یا دیگر موضوعات مرتبط، بر رونق علمی همایش بیفزایید.

