۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

تمدید فراخوان مقاله «سی‌امین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا» 

مهلت ارسال مقاله به «سی‌امین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا» تا نیمه تیرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقالۀ سی‌امین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا با عنوان «هویت ایرانی؛ سابقه تاریخی و عقلانی و آفرینش تمدن» تمدید شد. تقویم جدید همایش بشرح ذیل خواهد بود:
مهلت ارسال چکیده مقالات: 11/4/1405
مهلت ارسال اصل مقالات: 31/5/1405
زمان برگزاری: اول مهرماه 1405

این همایش با کد اختصاصی ۶۹۶۵۶ـ۰۵۲۶۰ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده و مقالات پذیرفته‌شده همایش دارای درجه علمی خواهند بود.

بدین وسیله از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید با ارائه مقاله دربارۀ موضوعات پیشنهادی یا دیگر موضوعات مرتبط، بر رونق علمی همایش بیفزایید.

مزید امتنان خواهد بود اگر این خبر را به دیگر اساتید، همکاران و دانشجویان خود نیز اطلاع‌رسانی فرمایید.


متن کامل فرخوان مقاله در پیوندهای زیر قابل مشاهده است.
ـ سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا بنشانی: https://mullasadra.org/
ـ کانال خبری بنیاد در پیامرسان ایتا: https://eitaa.com/mullasadra_siprin

سیده فاطمه سادات کیایی

