۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

فراخوان ارسال آثار علمی به سی‌امین همایش ملاصدرا

بنیاد حکمت اسلامی صدرا ‌سی‌امین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا را با دریافت مقالات و آثار علمی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ‌سی‌امین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا را به بازخوانی نقش و سهم تفکر و خِرد ایرانی در تمدن اختصاص داده است. این همایش در خردادماه 1405، بمناسبت روز ملی بزرگداشت ملاصدرا برگزار خواهد شد.

از اساتید و پژوهشگران می توانند با ارائه مقالات و آثار علمی و پژوهشی خود دربارۀ موضوعات پیشنهادی زیر یا دیگر موضوعات مرتبط، در همایش مشارکت نمایند. محوریت این آثار باید بر دیدگاه‌ها و نوآوریهایی در حوزه فلسفه سیاسی و اجتماعی که موجب تعریف یا تقویت هویت ایرانی بعنوان یک ملت در برابر سایر ملل جهان، یا یک شاخه زیربنایی و مهم ذیل امت واحده اسلامی میگردند، متمرکز باشد. مقالات باید دارای رویکرد تبیینی و مضمون جدید و کارآمد باشند.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 15 فروردین 1405 تعیین شده است.

این همایش با کد اختصاصی ۶۹۶۵۶ـ۰۵۲۶۰ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده و مقالات پذیرفته‌شده همایش دارای درجه علمی خواهند بود.

سیده فاطمه سادات کیایی

