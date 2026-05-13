نماینده مجلس:در جنگ اقتصادی نابرابر هستیم؛ دولت شرایط راخوب مدیریت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، ظهر چهارشنبه، در شورای اداری شمیرانات، گفت: بعد از تجاوز دشمن به کشور، همه ایستادگی کردیم؛ هم رزمندگان در جبهههای نبرد حق علیه باطل و هم مردم عزیز که این بار در جبههای دیگر حضور داشتند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که این جبهه دیگر فقط در لب مرزها نبود، بلکه در عمق میدان، از سواحل و مرزها گرفته تا شهرها، خیابانها و کوچهها و میادین گسترده شده بود.
به گفته او، روحانیون، نیروی انتظامی، بسیجیان، سپاه، ارتش، شهرداریها، استانداریها و فرمانداریها همگی در این عرصه حضور داشتند.
این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد دولت در شرایط جنگی گفت: انصافاً دولت در این شرایط، قضایا را خوب مدیریت کرد.
فلسفی در ادامه هشدار داد که جنگ دشمن ابعاد مختلفی دارد؛ ما هم جنگ نظامی را تجربه کردیم و هم اکنون درگیر جنگ اقتصادی هستیم.
به گفته او، این جنگ نابرابر، ابعاد اقتصادی دارد و مردم در روزهای اخیر علیرغم همه ایستادگیها، با سختیهایی مواجه هستند.
