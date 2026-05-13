  1. سیاست
  2. دولت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

«داداندیش» رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور شد

«داداندیش» رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور شد

وزیر کشور در حکمی رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در حکمی «پروین داداندیش»، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور منصوب کرد.

در این حکم آمده است؛ نظر به سوابق و تجربیات سرکار عالی به موجب این حکم بعنوان رئیس کارگروه خانواده جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با توکل بر خداوند متعال ضمن هماهنگی با سازمان امور اجتماعی کشور و همچنین همفکری و همکاری سایر اعضای کارگروه در تحقق اهداف و پیشبرد وظایف کارگروه مربوط موفق باشید.

کد مطلب 6828704
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه