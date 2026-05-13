«داداندیش» رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در حکمی «پروین داداندیش»، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور منصوب کرد.

در این حکم آمده است؛ نظر به سوابق و تجربیات سرکار عالی به موجب این حکم بعنوان رئیس کارگروه خانواده جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با توکل بر خداوند متعال ضمن هماهنگی با سازمان امور اجتماعی کشور و همچنین همفکری و همکاری سایر اعضای کارگروه در تحقق اهداف و پیشبرد وظایف کارگروه مربوط موفق باشید.