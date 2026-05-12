بیانیه وزارت امور خارجه ایران درباره اقدام ناشایست دولت کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، اقدام ناشایست دولت کویت در بهره برداری سیاسی تبلیغاتی در خصوص چهار نفر از ماموران جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب مأموریت مرسوم گشت زنی دریایی مشغول انجام وظیفه بوده و به دلیل اختلال ایجاد شده در سامانه ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شده بودند را قویا محکوم کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه این بیانیه ضمن یادآوری سیاست اصولی ایران در احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی همه کشورهای منطقه از جمله کویت اعلام کرد که انتظار دارد مراجع کویت ضمن اجتناب از اظهار نظرهای شتاب زده و طرح ادعاهای بی اساس مسائل موجود را از طریق مجاری رسمی پیگیری کنند.

وزارت امور خارجه در پایان این بیانیه همچنین بر ضرورت دسترسی هر چه سریع تر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت به اتباع ایرانی بازداشت شده مطابق موازین حقوق بین الملل و آزادی فوری آنها تأکید کرد.