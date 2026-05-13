انتصاب عارف به عنوان «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب دکتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به سمت رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی تصریح کرده است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد انسجام نهادی و هم‌راستاسازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نموده و با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیم‌گیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور، اهتمام حداکثری مصروف دارید.

پزشکیان همچنین «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و نیز «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه» را از جمله مأموریت‌های محوله به دکتر عارف در این سمت برشمرده است.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدرضا عارف

معاون اول محترم رئیس جمهور

با عنایت به مراتب تعهد، تجارب و سوابق گران‌سنگ مدیریتی جناب‌عالی در ایجاد اجماع و راهبری هماهنگ میان سطوح کلان کشور و نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی به‌عنوان یکی از حوزه‌های حیاتی و راهبردی، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به‌عنوان «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد انسجام نهادی و هم‌راستاسازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نموده و با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیم‌گیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور، اهتمام حداکثری مصروف دارید.

تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه، از جمله مأموریت‌های محوله به جناب‌عالی است. تفصیل اهداف کلان و وظایف آن ستاد به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود.

کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های عمومی و حاکمیتی، موظف به همکاری کامل و مؤثر با این ستاد در چارچوب قوانین و مقررات و اجرای دقیق هماهنگی‌ها و تصمیمات ابلاغی می‌باشند.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله و خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

و رئیس شورای عالی امنیت ملی