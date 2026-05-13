توزیع ۱۵۰۰ جعبه تخم نوغان بین مددجویان مازندران

محسن حسین‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر از توزیع یک هزار و ۵۲۰ جعبه تخم نوغان میان ۷۲۵ نفر از مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از این تعداد، چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله تر ابریشم به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد تومان تولید شود.

حسین‌پور با اشاره به اینکه فصل توزیع تخم نوغان برای پرورش بهاره از پنجم اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد ادامه می‌یابد، اظهار داشت: این طرح با همکاری سازمان جهاد کشاورزی اجرا شده و قیمت هر جعبه تخم نوغان ۱۰۰ هزار تومان است که مجموع هزینه توزیع امسال به ۱۵۲ میلیون تومان رسید.

وی بیشترین فعالیت نوغانداری در استان را مربوط به مناطق بابلکنار، بندپی شرقی و غربی بابل و لفور سوادکوه شمالی دانست و بر ضرورت توسعه و ترویج این صنعت ارزشمند در سایر مناطق مستعد استان تأکید کرد.

رئیس اداره راهبری شغلی کمیته امداد مازندران در پایان خاطرنشان کرد: این نهاد طی پنج سال گذشته در راستای توسعه و ترویج صنعت نوغانداری، بیش از ۳۰ هزار اصله نهال توت در استان کاشته است.